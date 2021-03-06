爾灣免費新冠檢測 開放預約

爾灣市府從8日開始在橙縣大公園提供新冠檢測，現已開放預約。（取自爾灣市府臉書）

爾灣 市府（Irvine）與Curogram及多個實驗室合作，訂8日（周一）起在橙縣大公園（Orange County Great Park）LOT 6為在爾灣工作的人們及當地居民提供「得來速」（drive-up）新冠病毒免費檢測 ，目前已開放預約。由於預約需事先驗證是否為爾灣居民或在爾灣工作的人，因此有計畫檢測的民眾最好儘早上網預約。檢測時間為每周一至周四早7時30分至下午2時30分進行。

目前採用的是PCR檢測方法，即聚合酶鏈式反應，檢測是否感染SARS-CoV-2病毒。接受測試的民眾無須支付任何費用。提前上網預約測試：curogram.com/covid-testing/irvine。民眾上網預約時會要求提供並在爾灣居住或工作的證明，當系統完成審核後才會提供可預約測試的時間。

在預約時間內駕車抵達指定地點，測試者必須留在車內，帶上駕照 或帶照片的身分證件進行登記確認，測試者需自行鼻腔或口腔拭子測試，屆時將有持執照的醫療保健專業人員在場，收集標本並送給FDA批准的實驗室。

測試地址：8000 Great Park Blvd，Lot 6，民眾可透過Marine Way和Skyhawk進入，導航可能無法提供準確方向，民眾可提前上網ocgp.org/maps以獲取完整地圖說明。有關測試的更多信息以及相關問題，請查閱：cityofirvine.org/covid19testing。