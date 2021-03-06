肥胖人群打疫苗效力減半？ 醫界看法不同

肥胖人群注射疫苗恐需再施打額外劑量。（unsplash.com）

最新研究顯示，輝瑞疫苗 對肥胖 者的療效可能較差。肥胖人群在接種第二劑疫苗後，恐需要施打額外劑量，才能達到與體重正常者同樣的免疫效果。但有專家不認同。

羅馬醫學研究機構（Istituti Fisioterapici Ospitalieri）對248名接種兩劑新冠疫苗的醫護人員檢測，發現七天之後99.5％的人產生抗體反應，比感染新冠的康復者抗體反應還大，可是肥胖人群的抗體反應卻比較遲鈍。

同時，義大利研究人員也發現一些案例，與健康人士相比，注射疫苗的肥胖人群僅產生約一半抗體。研究人員認為，這可能暗示肥胖者需要額外的加強劑量，才能確保他們得到充分的保護。

醫學定義的肥胖人群，是指體重指數 （BMI）超過30。之前研究表明，肥胖患者的死亡風險比普通患者增加近50％，住院風險增加113％ 。

流行病學醫師黃重德指出，與糖尿病患者一樣，肥胖人群感染新冠病毒的風險比普通人群高出許多，主要原因是肥胖症患者體內脂肪過多，新陳代謝功能較差，可能患有其他潛在醫學疾病，這些都增加了他們的感染風險。

但對於肥胖人群打疫苗會不會效力減半？黃重德表明，最初的醫學報告並不一定是正確的，要進一步研究、試驗才能得出最終結論。在他醫治的新冠肺炎患者中，沒有數據表明肥胖人群產生的抗體比正常人要少。

羅馬醫學研究機構研究員Aldo Venuti坦言，肥胖是影響新冠肺炎感染、死亡的重大因素之一，儘管肥胖人群打疫苗是否效力減半仍需要進一步驗證，但目前數據顯示，疫苗接種時有必要為BMI超過30的肥胖人群提供更多劑量，或讓他們再多注射一次疫苗。

倫敦帝國理工學院免疫學教授Danny Altmann說：「我們一直都知道，體重指數是對疫苗免疫反應不良的一個巨大預測因素，目前研究成果雖然基於初步數據，但證實了接種疫苗並不等於擁有免疫人群，尤其是在肥胖率高的國家，這從一個方面強調了長期進行免疫監測計畫的迫切需求。」