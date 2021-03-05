南加大將新增接種站 每天可打數千疫苗

洛杉磯縣4日新增感染人數2253人，死亡新增人數119人，隨著疫情傳播減慢，各種限制也在放開。（檔案圖）

洛杉磯 縣4日新增感染人數2253人，死亡新增人數119人。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）4日宣布將在南加大 （USC）新增一個接種疫苗 的站點。

賈西提表示，該接種點一旦完全投入使用，每天將進行數千次疫苗接種。但由於疫苗供應的限制，接種人數最初將受到限制，但政府會採取行動且隨著即將到來的疫苗增長而增加接種人數。

賈西提同時感謝南加大學校長Carol Folt所做的努力，感謝她向公眾開放校園進行疫苗接種。

除了增加新的疫苗接種地點外，賈西提4日還宣布，該城市正在與乘車共享應用程序優步（Uber）合作，以幫助居住在洛杉磯南部的人們去USC接種疫苗。優步會提供1萬5000次免費乘車服務，來接載南洛杉磯的居民，帶他們到接種現場。

他說，在洛市有太多人有資格獲得疫苗但苦於交通問題，城市將確保民眾能夠到達接種地點。

該計劃由優步和非營利性的洛杉磯市長基金（Mayor's Fund for Los Angeles）資助，同時賈西提敦促人們在mayorsfundla.org上向洛杉磯捐款。

他說，現在，市長基金越來越關注那些移動群組，以及解決老年人和殘疾人在內弱勢群體的交通問題。

洛市市府還宣布將收到第一批嬌生公司的一次性疫苗，第二批預計將在未來幾週內到貨。