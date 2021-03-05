我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

南加大將新增接種站 每天可打數千疫苗

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣4日新增感染人數2253人，死亡新增人數119人，隨著疫情傳播減慢，各種限制也在放開。（檔案圖）
洛杉磯縣4日新增感染人數2253人，死亡新增人數119人，隨著疫情傳播減慢，各種限制也在放開。（檔案圖）

洛杉磯縣4日新增感染人數2253人，死亡新增人數119人。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）4日宣布將在南加大（USC）新增一個接種疫苗的站點。

賈西提表示，該接種點一旦完全投入使用，每天將進行數千次疫苗接種。但由於疫苗供應的限制，接種人數最初將受到限制，但政府會採取行動且隨著即將到來的疫苗增長而增加接種人數。

賈西提同時感謝南加大學校長Carol Folt所做的努力，感謝她向公眾開放校園進行疫苗接種。

除了增加新的疫苗接種地點外，賈西提4日還宣布，該城市正在與乘車共享應用程序優步（Uber）合作，以幫助居住在洛杉磯南部的人們去USC接種疫苗。優步會提供1萬5000次免費乘車服務，來接載南洛杉磯的居民，帶他們到接種現場。

他說，在洛市有太多人有資格獲得疫苗但苦於交通問題，城市將確保民眾能夠到達接種地點。

該計劃由優步和非營利性的洛杉磯市長基金（Mayor's Fund for Los Angeles）資助，同時賈西提敦促人們在mayorsfundla.org上向洛杉磯捐款。

他說，現在，市長基金越來越關注那些移動群組，以及解決老年人和殘疾人在內弱勢群體的交通問題。

洛市市府還宣布將收到第一批嬌生公司的一次性疫苗，第二批預計將在未來幾週內到貨。

疫苗 洛杉磯 南加大

上一則

罷免紐森！南加捐錢最多 爾灣單筆50萬最高

下一則

「回你的國家」 華人家庭遭仇恨騷擾 白人鄰居相助守護

延伸閱讀

洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元

洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元
洛市擴大「門匙計畫」將徵用更多旅館安置遊民

洛市擴大「門匙計畫」將徵用更多旅館安置遊民
議會批准 洛市警局預算撥低收入區

議會批准 洛市警局預算撥低收入區
洛市擴大「門鑰匙計畫」將徵用更多旅館安置遊民

洛市擴大「門鑰匙計畫」將徵用更多旅館安置遊民
洛市跟進南加城市3日通過英雄工資 令時薪逾20元

洛市跟進南加城市3日通過英雄工資 令時薪逾20元
洛杉磯市批准將警局預算部分分配給低收入社區

洛杉磯市批准將警局預算部分分配給低收入社區

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11
51歲Matthew Leung在巴士站等待途中，被騎著自行車的男子一頓暴打，頭部和手部重傷。（Gofundme網站）

南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？

2021-03-01 13:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心