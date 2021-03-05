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三大主題樂園 3月5日起陸續重開

洛杉磯訊
好萊塢環球影城計劃從3月12日開始在周末重新開放，讓影迷能在這415英畝大的園區裡悠哉漫步、購物和享受美食。（pexels）
好萊塢環球影城計劃從3月12日開始在周末重新開放，讓影迷能在這415英畝大的園區裡悠哉漫步、購物和享受美食。（pexels）

好萊塢環球影城因疫情而關閉近一年，如今南加疫情緩解，影城計劃從3月12日開始在周末重新開放，讓影迷能重返園區悠哉漫步、購物和享受美食。南加州的其他主題樂園也紛紛響應，在園區裡舉辦各式活動吸引人潮。

環球影城將從12日（下周五）開始，每周五、六、日三天開放公園大部分區域，在園區內將有各式美食和購物活動。位於安那罕的「加州迪士尼探險樂園」（Disney California Adventure Park）也在日前宣布，將於3月18日開始重開樂園。位於普安那公園市（Buena Park）的樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）則是為了慶祝波森莓（Boysenberry）相關產品，將於3月5日開放公園並舉辦慶祝活動。

在環球影城，遊客可以從70種美食中選擇，包括為活動創造的30種新菜色，卡通人物合影拍照也會在安全社交距離進行。環球影城將開放包括辛普森家庭及哈利波特的幾個熱門園區讓遊客購物及用餐。

環球影城的活動被稱為「環球美食（Taste of Universal）」，成人票價從44美元起，除包含入園費外，遊客入園後還可享用五道美食。大眾停車場無需交錢，貴賓停車區費用則為十元。迪士尼主題活動名為「A Touch of Disney」，成人收費75元，其中包括停車位和25元的用餐卡。樂慈百利坊品嚐波森莓節活動門票成人價為45元，其中包括停車位和五種美食品嚐。

以上三個活動都有遵照州政府COVID-19的安全規範限制容客量。

美食 環球影城 主題樂園

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