維持抗疫水準至本周日 橙縣或很快進入紅色重啟階段

橙縣若維持目前的抗疫水準到本周日，就有希望晉級到疫情次嚴重的紅色階段。（Getty Image）

橙縣 一度有望在2日（周二）進至加州 經濟重啟四階段中的紅色階段，但當天的最新信息顯示，橙縣必須維持目前的抗疫水準直到本周日，才有希望晉級到疫情 次嚴重的紅色階段。橙縣目前仍處於最嚴重的紫色階段。據悉，紅色階段將允許更多商業行為，包括零售店內客容量可達50%等。

根據橙縣政府執行長Frank Kim表示，截至2月28日，橙縣居民確診比率（case rate）為每10萬居民8.2個確診，仍在紫色階段水平。但是健康平等陽性率（health equity quartile positivity rate）為5.3%，是紅色階段水平。陽性率（testing positivity）為4.1%，在橙色水平。

按照加州政府規定，像這樣三個標準在不同重啟階段的水平，可相互平均抵消，意味著橙縣可能達到了經濟重啟的紅色階段。

但是Frank Kim也表示，想要進入下一個經濟重啟階段，疫情數字指標必須保持兩周以上。

紅色重啟階段可以有更多經濟活動，包括零售店內客容量可達50%，博物館、動物園、水族館可以重開，室內客容量在25%以下。電影院、健身房、餐館等也可開放室內。