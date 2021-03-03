我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

中文學校符「教師」資格 教職員可接種疫苗

記者謝雨珊／洛杉磯報導
新冠疫情以前，中文學校教師經常與學生互動，以寓教於樂的方式教中文。（本報檔案照）
新冠疫情以前，中文學校教師經常與學生互動，以寓教於樂的方式教中文。（本報檔案照）

洛杉磯縣的教育從業人員3月1日起可接種新冠疫苗，縣內各大學區正自安排教職人員施打疫苗。然而同為教職的中文學校教師，因為縣政府對「教師」的定義似未包括他們，不知道能不能預約前往疫苗施打中心接種疫苗。對此，洛杉磯縣公共衛生局表示，傳統教育的中文學校被縣政府視為「獨立學校」，教師可上網註冊預約疫苗。

根據洛縣政府規定，學區公立及私立學校及特許學校（Charter school) 的教職人員均可施打疫苗，然而作為傳統學校（Heritage School) 的中文學校教職人員，並未在開放名單內，令許多中文學校教師不知所措。

洛縣公共衛生局媒體專員向本報記者證實，「獨立學校」可與學區合作，提供老師施打疫苗的名額。獨立學校的教職人員，可透過縣政府大型疫苗施打中心註冊網站MegaPODs，或到診所註冊施打疫苗。縣政府的註冊網站已保留周日，專門為獨立學校的教職人員施打疫苗。詳情可查詢http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm。

南加州中文學校聯合會會長吳俊毅表示，中文學校的定位似乎有些模糊，正與縣府溝通，期盼用聯合會名義將中文學校列為學校單位，給予教師證明以取得接種資格。

不過吳俊毅說，有些中文學校因認為教職人員符合施打資格，鼓勵教師們登記施打。同時在亞美老人服務中心擔任義工的吳俊毅，對於協助民眾施打疫苗經驗豐富。其實每個疫苗接種站的嚴謹度及制度不太相同，有些接種站嚴格規定，民眾提出符合打疫苗的證明，有些則較為鬆懈。每個人所遇到的狀況將根據前往的接種站，體驗有所不同，中文學校教師若想前往施打中心嘗試接種疫苗也應該去試。

全美中文學校聯合總會會長李梅如指出，中文學校不像學區的學校一樣，核發教職人員工作證，因此不確定是否符合資格施打疫苗。

南加最大的中文學校、橙縣爾灣中文學校不同於其他傳統僑校，是間營利且在教育局註冊的學校。校長鍾幼蘭表示，該校因在縣教育局是登記的註冊學校，已向政府上報教師人數，取得疫苗施打名額，並與橙縣的AAPI組織合作。她認為，政府的態度似乎都鼓勵教師打疫苗，建議中文學校可製作工作證明給教職人員，好讓教師向疫苗施打中心提供證明。

疫苗 教育局 學區

上一則

亞凱迪亞市新建遊民住所 百人發信反對

下一則

中美十年簽證取消？有人批騙選票 有人批中國也這樣做

延伸閱讀

次等疫苗？ 樣本不一樣 嬌生被誤解了

次等疫苗？ 樣本不一樣 嬌生被誤解了
打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你
台首批新冠疫苗到了！AZ疫苗由大韓航空運抵

台首批新冠疫苗到了！AZ疫苗由大韓航空運抵
世界晚報／Novavax疫苗達96%效力 最快5月使用

世界晚報／Novavax疫苗達96%效力 最快5月使用
紐約市疫苗施打逾200萬劑 白思豪：嬌生本周到 我會選嬌生

紐約市疫苗施打逾200萬劑 白思豪：嬌生本周到 我會選嬌生
香港1人接種科興疫苗後死亡 港府調查

香港1人接種科興疫苗後死亡 港府調查

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？