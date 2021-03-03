中文學校符「教師」資格 教職員可接種疫苗

新冠疫情以前，中文學校教師經常與學生互動，以寓教於樂的方式教中文。（本報檔案照）

洛杉磯縣的教育從業人員3月1日起可接種新冠疫苗 ，縣內各大學區 正自安排教職人員施打疫苗。然而同為教職的中文學校教師，因為縣政府對「教師」的定義似未包括他們，不知道能不能預約前往疫苗施打中心接種疫苗。對此，洛杉磯縣公共衛生局表示，傳統教育的中文學校被縣政府視為「獨立學校」，教師可上網註冊預約疫苗。

根據洛縣政府規定，學區公立及私立學校及特許學校（Charter school) 的教職人員均可施打疫苗，然而作為傳統學校（Heritage School) 的中文學校教職人員，並未在開放名單內，令許多中文學校教師不知所措。

洛縣公共衛生局媒體專員向本報記者證實，「獨立學校」可與學區合作，提供老師施打疫苗的名額。獨立學校的教職人員，可透過縣政府大型疫苗施打中心註冊網站MegaPODs，或到診所註冊施打疫苗。縣政府的註冊網站已保留周日，專門為獨立學校的教職人員施打疫苗。詳情可查詢http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm。

南加州中文學校聯合會會長吳俊毅表示，中文學校的定位似乎有些模糊，正與縣府溝通，期盼用聯合會名義將中文學校列為學校單位，給予教師證明以取得接種資格。

不過吳俊毅說，有些中文學校因認為教職人員符合施打資格，鼓勵教師們登記施打。同時在亞美老人服務中心擔任義工的吳俊毅，對於協助民眾施打疫苗經驗豐富。其實每個疫苗接種站的嚴謹度及制度不太相同，有些接種站嚴格規定，民眾提出符合打疫苗的證明，有些則較為鬆懈。每個人所遇到的狀況將根據前往的接種站，體驗有所不同，中文學校教師若想前往施打中心嘗試接種疫苗也應該去試。

全美中文學校聯合總會會長李梅如指出，中文學校不像學區的學校一樣，核發教職人員工作證，因此不確定是否符合資格施打疫苗。

南加最大的中文學校、橙縣爾灣中文學校不同於其他傳統僑校，是間營利且在教育局 註冊的學校。校長鍾幼蘭表示，該校因在縣教育局是登記的註冊學校，已向政府上報教師人數，取得疫苗施打名額，並與橙縣的AAPI組織合作。她認為，政府的態度似乎都鼓勵教師打疫苗，建議中文學校可製作工作證明給教職人員，好讓教師向疫苗施打中心提供證明。