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加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

洛杉磯縣各大學區 安排教職員接種疫苗

記者謝雨珊／洛杉磯報導
包括許多華人聚集區域的洛縣各大學區已規劃如何為教職人員施打疫苗。（unsplash）
包括許多華人聚集區域的洛縣各大學區已規劃如何為教職人員施打疫苗。（unsplash）

洛杉磯縣於3月1日開始，擴展接種對象，教育、兒童保育、超市員工、糧食和農業，以及執法和緊急服務人員均可接種，估計達120萬人。包括華人聚居的洛縣境內各學區，都正規畫如何為教職員工施打疫苗，部分學區1日已施打疫苗。

羅蘭聯合學區華裔教委陳正治表示，該學區已安排學區教職員工於1日開始接種新冠疫苗，1日當天已有200人接受第一劑注射。所有願意接受接種的職員，都可向學區要求安排時間接種。

聖瑪利諾學區華裔教委張志堅指出，洛縣對於疫苗分配並無前瞻籌畫，因此該學區與背景類似的南巴沙迪那（South Pasadena) 學區、拉肯亞達(La Cañada）學區共同籌畫，並與南加大醫學中心（USC Care Medicine) 合作為教職人員服務。他說，這三個學區的教職人員，排除65歲以上已施打者，願意施打疫苗的不超過1000人，因此計畫集中在5及6日兩日，安排職員到醫院接種第一劑疫苗。

哈岡學區前教委郭志說，政府受到多方施壓下，不得不讓校園重啟，想要真正讓學生返回校園，學區各校都得擬好防疫計畫等，前置作業非常多，重啟校園不是件容易的事。即便教職人員打了疫苗，很多家長可能仍不敢讓孩子返校。

有資格在縣內接種的民眾，可以通過縣府網站預約：vaccinatelacounty.com

學區 疫苗 洛縣

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