洛杉磯縣各大學區 安排教職員接種疫苗
洛杉磯縣於3月1日開始，擴展接種對象，教育、兒童保育、超市員工、糧食和農業，以及執法和緊急服務人員均可接種，估計達120萬人。包括華人聚居的洛縣境內各學區，都正規畫如何為教職員工施打疫苗，部分學區1日已施打疫苗。
羅蘭聯合學區華裔教委陳正治表示，該學區已安排學區教職員工於1日開始接種新冠疫苗，1日當天已有200人接受第一劑注射。所有願意接受接種的職員，都可向學區要求安排時間接種。
聖瑪利諾學區華裔教委張志堅指出，洛縣對於疫苗分配並無前瞻籌畫，因此該學區與背景類似的南巴沙迪那（South Pasadena) 學區、拉肯亞達(La Cañada）學區共同籌畫，並與南加大醫學中心（USC Care Medicine) 合作為教職人員服務。他說，這三個學區的教職人員，排除65歲以上已施打者，願意施打疫苗的不超過1000人，因此計畫集中在5及6日兩日，安排職員到醫院接種第一劑疫苗。
哈岡學區前教委郭志說，政府受到多方施壓下，不得不讓校園重啟，想要真正讓學生返回校園，學區各校都得擬好防疫計畫等，前置作業非常多，重啟校園不是件容易的事。即便教職人員打了疫苗，很多家長可能仍不敢讓孩子返校。
有資格在縣內接種的民眾，可以通過縣府網站預約：vaccinatelacounty.com。
上一則
河濱加大研發柑橘新品種 同時具甜味和抵抗黃龍病特性
下一則
FB留言