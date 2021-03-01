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1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

加州新冠死亡人數破5萬 在全球「國家」排名14

編譯組／綜合報導
若視加州為一個「國家」，加州目前新冠死亡總數在全球排名第14。（美聯社）
若視加州為一個「國家」，加州目前新冠死亡總數在全球排名第14。（美聯社）

洛杉磯縣在2月24日通報冬季積壓的806個新冠死亡病例，使加州新冠死亡總數突破5萬人。若將加州視為一個國家，加州累計新冠死亡總數，目前在全球各國中排名第14。

加州24日共通報1114個新冠死亡病例，其中806個來自洛杉磯縣。擁有加州四分之一人口的洛杉磯縣表示，這806個死亡病例發生在12月3日到2月3日之間，因為受到冬季死亡人數過多處理不及被積壓，目前已完成死亡登記，也已獲衛生局確認。洛杉磯縣目前累計新冠死亡人數超過2萬人，是全美新冠死亡總數最多的縣，人均死亡人數僅低於人口稀少的印宇縣（Inyo County）。

灣區新冠死亡總數最多的是聖他克拉拉縣，但低於加州平均30%，也低於洛杉磯縣50%以上。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，加州截至2月24日的新冠死亡總數為5萬零890人。數天前，美國新冠死亡總數剛突破50萬大關。加州新冠死亡人數在疫情爆發10個月後突破2萬5000人，但在不到兩個月的時間增加了一倍。儘管加州是美國新冠死亡人數最多的一州，但人均死亡人數僅排名第25。這是因為加州是美國人口最多的一州。

數據顯示，加州新冠死亡人數最多的地區是低收入、西語裔和非裔社區，西語裔的死亡率比加州平均高出21%，非裔死亡率比加州平均高出7%。這些社區的居民大部分從事必要性工作，接觸到病毒的機率較高，也較容易把病毒帶回家傳染給家人。

加州衛生局指出，西語裔占加州人口的39%，但占確診病例的55%，占死亡人數的46%。非裔占加州人口的6%，占確診病例的4%，占死亡人數的6%。相較白人占加州人口的37%，但只占確診病例的20%，占死亡人數的32%。

如果把加州視為一個國家，加州目前的新冠死亡總數在各國排名第14，次於阿根廷，高於南非。總數方面，美國以50萬零5890人居冠，比排名第二的巴西多出一倍以上，排名第三的是墨西哥。不過，加州在人均死亡人數方面的排名更高，以每10萬人有127.1人死亡排名第八，次於法國，高於哥倫比亞。

加州新冠死亡總數24日突破5萬人。（美聯社）
加州新冠死亡總數24日突破5萬人。（美聯社）

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