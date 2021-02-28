孕婦打新冠疫苗有爭議 但凍卵仍安全

Harvest Fertility的首席胚胎學家和臨床實驗室主任翁旺崧博士。（視頻截圖）

新冠疫情 影響了民眾各方面生活，包括懷孕生子、傳宗接代的人生大事。在新冠疫情期間懷孕是否有風險，孕婦是否應該接種新冠疫苗 ？疫情期間是否可以凍卵？世界華人工商婦女企管協會28日舉辦線上講座，邀請生殖學、試管嬰兒專家翁旺崧博士，講解新冠肺炎疫情中婦女懷孕、凍卵等知識。

翁旺崧現擔任Harvest Fertility的首席胚胎學家、臨床實驗室主任。他說，對於孕婦是否該打新冠疫苗，目前全球還沒有定論。世界衛生組織建議「不要打」，擔心疫苗有副作用，影響胚胎發育。但美國 CDC和FDA的建議是要打，他們認為目前的輝瑞和莫得納疫苗不會影響胎兒發育。

翁旺崧說，目前研究顯示，在孕婦感染新冠，身體沒有症狀或輕微症狀的情況下，胎兒發展和出生後都很正常。但還是有3%的機率是孩子在出生後攜帶新冠病毒。儘管3%是較小的數字，但這一風險是父母承擔不起的。

翁旺崧表示，懷孕婦女感染新冠，比一般人的反應要嚴重許多，甚至造成孕婦死亡，胎兒早產或胎兒體重不足等問題。建議如果新冠疫情前大病初癒的婦女，盡量不要在新冠疫情期間懷孕，因為會承擔較大安全風險。

翁旺崧說，新冠疫情期間，許多民眾對凍卵安全性產生疑惑。實際上婦女感染新冠病毒，不會對卵子造成影響。他解釋說，與人體其他細胞不同，卵子表面並沒有新冠病毒可以借以入侵的構造，根本無法進入到卵子內部。因此不管是在疫情期間凍卵，還是捐卵的民眾大可放心。

翁旺崧介紹了目前凍卵、凍精及試管嬰兒技術。他說，目前這一技術越來越成熟，也有越來越多的女性選擇凍卵。主要是因為婦女醫生可以排出的卵子數量有限，而生育的黃金時期是在35歲以前。統計表明，婦女在35歲以後，在嬰兒存活率，懷孕率等方面會下降很快。因此趁年輕凍卵，可以保證卵子的品質。

一般來說，凍卵過程需要兩個月，第一個月主要對婦女做檢查等措施，取卵一般有兩次。取卵前要先打針讓子宮卵泡增多，再將卵子取出。翁旺崧說，女性凍卵過程及做試管嬰兒很辛苦，伴侶應當貼心照顧，多給予鼓勵。