註冊打疫苗 華埠服務中心可協助

美國大規模為國民施打新冠疫苗 ，但目前因新冠疫苗嚴重短缺，如何合理分配、讓民眾更快速及便捷註冊並施打疫苗等，華埠服務中心營運總監鄭嘉皓 (Jack Cheng) 表示，美國首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)認為，全美疫苗接種率需達90%才能實現群體免疫。他仍鼓勵符合資格民眾盡快施打疫苗，沒有健保的民眾可致電華埠服務中心，詢問如何註冊施打疫苗。

數據顯示，加州 已有800萬劑疫苗註冊，目前施打疫苗的民眾大概為400萬人至500萬人，約占加州人口14.5％。這意味著，加州仍有很多人需要施打疫苗。加州有4000萬居民，目前每周只分配到70多萬劑疫苗嚴重不足。洛杉磯縣則有190萬劑疫苗註冊，其中亞裔施打疫苗人口佔12.4%。

鄭嘉皓表示，新冠疫苗因供應量不足，在管理和分配上面臨最大挑戰。有些人想打疫苗卻沒車前往疫苗施打中心，或者想打疫苗卻不知如何上線註冊預約等，這些問題均需要盡快解決。他提到，根據最新消息，洛縣政府將在3月底後不再管理疫苗分配，將交由Blue Shield of California系統管理分配疫苗，旨在增加分配疫苗的效率。民眾可上https://myturn.ca.gov/查詢自己是否可打新冠疫苗。

由於許多中小學校園即將重啟，華埠服務中心也已與聖瑪利諾學區、天普學區、嘉惠爾學區合作，每周為這三個學區的學生及教師做新冠檢測 。鄭嘉皓說，該中心提供鼻咽及唾液取樣檢測，使用準確率高的PCR檢測，檢驗結果在24小時至48小時內出爐。另外，考量到部分居民不願在疫情期間外出或去診所，華埠服務中心出動檢測機動團隊（Mobile Team）。自新冠疫情爆發以來，已協助超過5000人做新冠檢測，並持續進行中。