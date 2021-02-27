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加州染疫及住院數 預測下月創新低

編譯組／綜合26日電
疫情模型預測，加州新冠病例與住院人數下個月將創下新低。（Getty Images）
疫情模型預測，加州新冠病例與住院人數下個月將創下新低。（Getty Images）

隨著傳播率下降，加州新增新冠病例和住院人數也持續減少，疫情模型也對加州前景持樂觀看法。

根據聖荷西信使報（Mercury News）的統計，截至25日，加州過去一周的單日平均新增病例創下自去年11月第一周以來的最低，住院人數也是自感恩節以來首度低於6000人。加州公布的數據顯示，與上個月的高峰期相比，加州現在的新增病例已大減87%，住院人數也大減73%，25日住院人數為5934人，比兩周前減少43%。

過去11個月，加州的單日新冠住院人數從未低於2000人。疫情模型預測，加州的新冠住院人數將於3月24日跌破2000人，創下自疫情爆發以來的新低，一周後還會再降到接近1000人。加州上次新冠住院人數低於2000人，是在去年的3月29日到4月1日之間。

加州去年12月第二周更新疫情模型工具，當時加州的傳染率為1.2人，代表一個感染者可將病毒傳播給超過一個人以上。現在，加州的傳染率已降為0.69人，模型預測，近期還會再降得更低。

南加州上個月高峰的人均確診率是灣區的兩倍以上，過去一周已降為每10萬人只有13.8人確診，灣區己降為每10萬人只有10.5人確診。

不過，病例激增的效應仍繼續在南加州發酵，當地25日通報的死亡人數占加州當日總死亡人數的65%。自疫情爆發以來，加州累計的總死亡人數中，約11%是灣區居民，75%是南加州居民，儘管南加州人口只占加州人口不到60%。

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