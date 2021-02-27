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洛縣近70萬長者 仍未打首劑疫苗

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣下周將擴大獲得的疫苗劑量。（取自洛縣縣府臉書）
洛縣下周將擴大獲得的疫苗劑量。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯公共衛生局26日公布單日確診1838例新冠肺炎患者，144例死亡。過去五天日均確診為1820例，目前有1886名住院患者，其中30%需重症監護治療。另外洛縣的新冠疫苗接種工作將在1日擴大，屆時將向許多基本行業員工接種疫苗。

衛生官員表示，這些人員須耐心等待注射疫苗，因為疫苗供應仍有限，並且還將對工作人員培訓，以確保只有符合資格的人員才能接種疫苗。從1日開始，教育和兒童保育，糧食和農業工人，以及執法和緊急服務人員將有資格接種疫苗，這些群體估計約有170萬人。

洛縣公衛局首席科學官Paul Simon表示，除非疫苗供應大量增加，目前仍敦促公眾保持耐心，他們才能盡快完成這個過程。另外65歲及65歲以上的居民也符合接種疫苗的資格，但這個群體仍有將近70萬人尚未接受第一針。

洛縣預計下周將總共接受26萬9000劑，高於本周收到的21萬1000劑。由於洛縣要為那些第二針的人員預留針劑，因此從1日開始，為新開放的一群人以及65歲以上長者提供10萬3000劑，其中35.8%分配給65歲及以上的人，27.6％將用於糧食和農業工人，包括雜貨工人；30.3％分配給教育／兒童保育部門；6.2％給急救和執法人員。

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