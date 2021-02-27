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疫情加劇全球飢荒 貧困線人民更掙扎

記者王全秀子／洛杉磯報導
聯合國世界糧食計劃署發言人Steve Taravella認為自然災害，戰爭，緊急狀況是引發飢荒的三大原因。（會議截圖）
聯合國世界糧食計劃署發言人Steve Taravella認為自然災害，戰爭，緊急狀況是引發飢荒的三大原因。（會議截圖）

新冠疫情使食品缺乏的狀況越來越嚴重，飢餓人口由1億3500萬人激增到2億7000萬人，成為全球飢荒的預警。26日多個非營利組織負責人探討亞洲、非洲及拉丁美洲食品不足的重災區情況，及新冠疫情加深惡化現有危機的現象。

聯合國世界糧食計畫署發言人Steve Taravella表示，引發飢荒的主要原因包括自然災害、戰爭內亂、緊急情況、疾病流行等，造成糧食歉收、道路封鎖、運糧受阻等。聯合國世界糧食計畫署的項目，扶持大多數發展中國家，幫助當地兒童，孕婦和哺乳期的婦女等需要幫助的人得到營養補助。他提及新冠疫情波及貧困線人民，他們失去工作無法負擔生活開銷，仍然掙扎在貧困線，而疫情引發的後遺症之一就是引發飢荒，食物緊缺。

非營利組織「Give2Asia」研究印度的專員Parul Sachdeva表示，儘管在疫情之前，印度每三人就有一人面臨食物危機，是全球中居民面臨飢荒人數最多的國家之一。受到新冠疫情影響，食物危機問題更嚴重，最開始的封城使百萬工作者無法重回工作崗位，即便在解除封鎖令後，部分勞工回到城市，但也只有非常有限的工作機會。每十個人中有八人面臨食物危機，經濟受到重創，人們無法負擔住房、食物等日常生活開銷。加上貿易受到影響，很多人無法獲得食物。

聯合國世界糧食計畫署在葉門（Yemen）項目聯絡主管Annabel Symington表示，自疫情發生以來，葉門的情況不容樂觀，由於當地檢測有限，自去年3月起病死率很高。疫情爆發帶來的連鎖反應造成食物危機，他們正在為當地5歲以下兒童，以及孕婦、哺乳期的母親提供營養補助。在個別地區確保需要幫助的群體能馬上獲得資源，得到食物，提供烹飪工具。

聯合國世界糧食計畫署專員Elio Rujano專門探討拉丁美洲的情況，他表示，2019年是自1981年以來最乾旱的一年，天氣惡劣，加上2020年發生新冠疫情，同時還遭遇1999年以來最糟糕的暴風雨天氣，農業工人無法工作。事實上50%拉丁裔沒有穩定工作，收入大受影響，無法負擔最基本的生活要求和開銷。疫情加上極度惡劣的天氣重創人們生活，引發食物危機。

專員Elio Rujano表示，疫情加上極度惡劣的天氣重創拉丁美洲人們生活，引發...
專員Elio Rujano表示，疫情加上極度惡劣的天氣重創拉丁美洲人們生活，引發食物危機。（會議截圖）
專員Parul Sachdeva表示，印度是全球面臨飢荒最嚴重的國家之一。（會議...
專員Parul Sachdeva表示，印度是全球面臨飢荒最嚴重的國家之一。（會議截圖）
聯合國世界糧食計劃署在葉門（Yemen）項目聯絡主管Annabel Syming...
聯合國世界糧食計劃署在葉門（Yemen）項目聯絡主管Annabel Symington表示，他們在葉門提供援助，幫助解決食物危機問題。（會議截圖）

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