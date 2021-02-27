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疫苗生力軍 嬌生打1劑、易儲存運輸

編譯組／灣區25日電
新冠疫苗的差別。
新冠疫苗的差別。

嬌生集團(Johnson & Johnson)生產的新冠疫苗正在生產中，可望加快防疫速度。若其通過聯邦食品及藥物管理局(FDA)疫苗與相關生物產品諮詢委員會26日審核，可能最快將在27日批准，並計畫開始立即發貨。儘管嬌生疫苗可能不如現存輝瑞與莫德納有效，但具有易於儲存與運輸兩大優勢，且僅須施打一劑。

舊金山加大藥學系教授、格拉斯通病毒學與免疫學研究所（Gladstone Institutes）榮譽主任葛林(Dr. Warner Greene)表示，疫苗並非防止感染或發展為減輕呼吸道症狀的方法，卻可保護避免罹患嚴重疾病住院和死亡。以下是新嬌生疫苗的特性：

• 效果如何？在美國試驗中，嬌生疫苗為防止新冠染疫死亡提供完整保護，顯示防禦嚴重疾病效果為86%。防禦中度至重度感染效果為72%、整體防禦率66%。莫德納與輝瑞的整體防禦率較高、均為95%。但由於臨床試驗不同設計與劑量差別，比較三種疫苗相對較難。

• 新疫苗如何運作？嬌生疫苗使用無害腺病毒攜帶遺傳碼。輝瑞及莫德納疫苗使用RNA或mRNA傳輸製造，此項技術向細胞傳遞遺傳碼。三種疫苗攜帶碼都像是製造蛋白質的配方，稱為穿透(spike)。身體將這種穿透蛋白視為入侵者，並觸發免疫系統，產生抗體與T細胞。若人體往後遇到真正新冠病原體，可快速有效反應，因為人體會迅速產生針對病毒的免疫細胞與抗體抵禦。

• 嬌生疫苗優勢為何？這是簡單一劑注射。有助於讓更多人接種，特別在鄉村地區。運送與儲存更方面，無須如輝瑞及莫德納疫苗需要超冷儲存。嬌生疫苗可在標準冰箱溫度保存三個月。

• 新疫苗是否能抵禦危險變種病毒？其已在全球疫情高峰進行測試，在變種病毒高流行率的巴西，嬌生疫苗有效性並未受到影響。南非另一項變種病毒測試中，嬌生疫苗在接種後28天開始，可降低81.7%嚴重或危急新冠感染疾病。對中度疾病防禦率為64%。上周南非政府改用嬌生疫苗。

• 若對防禦變種病毒無效，是否有應變計畫？嬌生疫苗可進行調整或增強。喬治城大學病毒學家瑞斯穆森(Angela Rasmussen)表示，針對輝瑞與莫德納疫苗，科學家可合成另一組RNA傳遞碼。嬌生的病毒載體疫苗也能重組疫苗病毒。

• 是否有副作用？嬌生疫苗副作用似乎較輕微，尚未有嚴重過敏反應報告。三種疫苗都有中等程度副作用，例如注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉與關節疼痛。這不代表疫苗不安全。相反的，正顯示免疫系統正在運作。嬌生疫苗與安慰劑自願受試者中，不預期副作用發生率為0.5%。少見情況包括血凝相關問題或耳鳴。

嬌生疫苗具有易於儲存與運輸兩大優勢，且僅須施打一劑。(美聯社)
嬌生疫苗具有易於儲存與運輸兩大優勢，且僅須施打一劑。(美聯社)

疫苗 嬌生 莫德納

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