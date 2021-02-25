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變種病毒加州橫行 南加州大學爆群聚感染

洛杉磯訊
新冠病毒變種愈來愈多。（CDC）
新冠病毒變種愈來愈多。（CDC）

洛杉磯縣衛生局24日召開記者會，對去年12月初開始的疫情反撲，導致的新冠肺炎死亡人數做了調整，新增806人。此外，英國變種病毒病例增加至18例，新增病例中包括一起南加州大學（USC）聚集性爆發。此外，加州新冠變種病毒也已在南加橫行。

洛縣衛生局24日宣布，在對12月初死者證明進行分析後，確定其中有806人死於新冠肺炎，更加顯示了冬季疫情反撲的悲劇後果。

同時洛縣近期發現有兩例英國新冠變種病毒病例，來自南加州大學一起聚集性爆發時間，共有四人確診新冠肺炎，兩人已經確認為英國變種病毒所致，另二人的檢測結果還未出。

洛縣衛生局局長費若表示，南加大的病患正在隔離中，狀態良好。他們的親密接觸者均已經隔離。

費若表示，目前還未發現南非變種病毒，但她表示舊金山加大（UC San Francisco）研究員稱，一種加州變種病毒已在包括洛縣在內的加州橫行。雖然還未對該研究詳讀，但「我們可以肯定有40%至50%的病毒樣本，均為加州變種病毒。」該加州變種病毒被稱為20C/L452。

舊金山加大研究員還表示，目前市面上的疫苗可能對加州變種病毒有效性降低，並擔憂加州變種病毒會與英國變種病毒合併，行成危害性更大的病毒。

洛縣24日除了追加806例新冠肺炎死亡人數，另報告新增死亡人數136人。目前累計2萬987人死亡。費若說，追加的死亡人數多是在12月3日至2月3日間的。

洛縣24日新增確診人數2157人，目前洛縣累計確診118萬5457人。費若說，暫未看到因超級盃和總統日造成的疫情反撲，但在接下來的兩周內密切觀察疫情趨勢。

目前洛縣疫情有了明顯回落，三天平均每日住院人數為2243人，相比1月初的8000人下降許多。

費若表示，疫苗分配不均的情況正在改善。例如在注射率最低的非裔族群中，上周六有29%的65歲以上非裔民眾施打了疫苗，比2月初的20%有所提高。但相比白人群體的48%注射率還是很低。

變種病毒 加州大學 洛縣

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