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共渡歡樂假期 一同珍惜生命：別讓加州確診人數再繼續攀升！

李黛兒

加州正面臨著新冠疫情迄今最具挑戰性的一刻，不僅COVID－19確診和住院人數火速上升，全州各地醫療設施的深切治療容量也降至新低。根據州府公衛官員表示，由於出門旅遊和室內集會的人數大增，加上節慶假日的活動，將令嚴峻的疫情再創新高，醫院人手和設備終將不堪負荷。

「我們已經面臨最關鍵的臨界點，除非使出渾身解數確保身邊親友的平安健康，否則將無法在日後繼續與他們共渡歡樂假期」加州公共衛生部（CDPH）代理公衛官Erica Pan醫師表示。 「今年絕對不是鼓勵所有摯愛的親友共聚一堂，歡度佳節的一年。我身為一個母親、姐妹、和女兒，非常清楚這是多麼令人為難的事情。但是慶祝活動萬萬隻能包括您的住家成員，其他家人和親友可以用視訊通話的方式聯繫。這麼做不僅是為了您自己的健康，更是為了您摯愛的人的平安。」

公衛官員鼓勵加州民眾除了必要的活動外盡量留在家裡，而且應避免與其他家庭接觸。每個人都應該繼續在出門時佩戴口罩，與他人保持六英尺的距離，並且勤於洗手。

Pan醫師表示「我們明白這是個再壞不過的時機，我們都很想念家人和親友，無法見面實在讓人難過，但這只是暫時。安全有效的疫苗馬上就要問世，一旦有了疫苗，我們就可開始逐步恢復正常生活。醫護工作人員已經精疲力竭，我們每個人都應該立即採取行動，不讓加州的確診人數繼續攀升，協助醫院恢復安全運作，如此需要照顧的人才能得到應得的照顧。」

確診和住院人數攀升令州府官員針對深切治療容量降至百分之15以下的地區發布居家禁足令。加州預期將在十二月中達到百分之112的深切治療需求量，因此所有加州民眾都應該盡其所能，不要讓疫情再進一步蔓延。大家還是可以出門買菜或是到餐廳取外賣，看醫生，到藥房拿藥，但是發布居家禁足令地區的所有美容院、髮廊、和酒吧都必須關閉。

加州公共衛生官員督促民眾採取以下重要步驟，自救救人：除了必要的活動外，留在家裡，並且遵守居家禁足令的規定。與自己同住的家人共渡平安的節慶假期。取消所有非必要的旅行。等到安全時期到來時再去探訪住在美國另一端的親友。切實遵守安全守則：佩戴口罩、勤洗手、保持距離。由於疫情的迅速蔓延，您上個月進行的活動如今已風險大增。了解有關詳情，請登入：www.COVID19.ca.gov

加州 疫情 疫苗

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