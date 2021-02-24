確診後痊癒 但頭痛、腦霧仍在…後新冠綜合症成研究新課題

「後新冠綜合症」是科學家下一項研究重點。(Getty Images)

隨著疫苗施打與新確診人數緩和，讓人覺得疫情似乎就要到了盡頭。但是，一個全新冠狀病毒之謎--「後新冠綜合症」(post-acute COVID syndrome)，將讓全美研究人員研究數年。

舊金山 州大感染疾病專家沛盧索(Dr. Michael Peluso)表示，美國 數千名研究人員正在研究這個議題，科學家目前仍未知這類問題到底有多普遍、或何種原因造成，何種人較容易有相關症狀。

許多患者確診後經過一段時間篩檢為陰性，但咳嗽並未消失、呼吸急促、疲勞、頭痛、腦霧等症狀仍在，是這類綜合症患者最常見症狀，這些患者在確診數月後、複檢不再是新冠陽性，卻依然感到不適。科學家無法預估患者不舒服情況將持續多長時間，也不清楚應該作個案研究或進行分組群體症狀研究。

共同參與研究的舊金山州大研究人員迪克斯(Steve Deeks)說，唯一確定的是，這種綜合症確切存在。

國家衛生院將後新冠綜合症視為公共衛生重點，邀請各界進行研究，並將於3月底、4月初提供撥款，由最新的新冠救濟計畫基金11.5億元提撥部分經費，研究新冠病毒對人體帶來的長期影響作用。

全球有超過1億1000萬人感染新冠，根據小型研究發現，有三分之一患者會受到長期影響。華盛頓大學研究人員19日發表在「美國醫學會期刊」(JAMA)的一項研究指出，在研究的177名病患當中，有30%患者在感染後的九個月內仍持續有症狀。美國疾病防治中心報告說，292名受訪病患中，有35%患者在確診後的2-3周仍出現症狀。

新冠研究人員正思考這種現象的多種可能解釋，如病毒碎片遺留在體內。即便感染已消失，免疫系統持續攻擊人體。控制味覺與嗅覺的嗅覺神經功能喪失，可能也引起心理症狀。微小血塊、持續性發炎或兩者兼具，都可能造成破壞。

沛盧索認為，後新冠綜合症是由多種因素結合，其中還包括一些尚未想到的原因。全美各地開設的後新冠綜合症診所，也反映了這個想法。加州 至少有六家相關診所，治療患者罹患新冠後，在心臟、肺部與腦部的後遺症。其他則專注在營養、運動或心理治療。不同於傳統醫院獨立評估各種病症醫療領域，後新冠綜合症診所則是跨領域治療。