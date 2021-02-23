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加州疫苗短缺 紐森：4月可望好轉

【長堤市訊】
加州州長紐森（右）22日在長堤市，與市長Robert Garcia會談。（州長推特）
加州州長紐森（右）22日在長堤市，與市長Robert Garcia會談。（州長推特）

加州州長紐森表示22日表示，加州目前平均每周收到130萬劑疫苗，但加州每周有能力為民眾接種400萬劑疫苗，疫苗接種站因為疫苗短缺收緊了對外開放。這是製造商的問題，並非我們沒有能力施打疫苗。

紐森表示，加州預計在4月收到更多疫苗加速接種，在5至7月將有「拐點式」疫苗接種進程。雖然疫苗接種受阻，但加州疫情在逐漸好轉。

莫德納疫苗和輝瑞疫苗主要生產廠家在麻州和密西根州。因天氣問題，至少有兩批疫苗沒有按時運至洛杉磯，令不少疫苗接種站不得不暫停。

加州政府設立網站，讓民眾可以追蹤疫苗的地域分配，紐森還表示聯繫100個地區性組織，計畫社區流動疫苗接種站。

儘管加州疫苗接種存在庫存不足，族裔接種不均等問題，加州州長紐森22日讚揚長堤市（Long Beach）疫苗工作成果，並稱長堤市應是各城市效仿的楷模。

紐森22日造訪南加長堤市，在該市會展中心講話表示將持續推進疫苗接種計畫，為教職人員接種，重啟校園並對受疫情重創社區提供幫助。

長堤市1月開始對教師接種疫苗，並宣布在3月29日對低年級學生重啟校園。紐森說，希望加州其他城市可以效仿長堤市，對教師接種疫苗，讓孩子盡快回到校園是經濟重啟的重要部分。他曾表示要將加州10%的疫苗分配給教職人員。長堤市上月開始對商店工作人員和醫護、警消人員接種疫苗。療養院則實現百分百接種。

疫苗 加州 紐森

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