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洛縣3月仍缺疫苗 新冠死亡總數逼近2萬人

【洛杉磯訊】
洛縣3月疫苗仍緊俏。（Getty Image）
洛縣3月疫苗仍緊俏。（Getty Image）

洛縣衛生局局長費若表示，新冠疫苗3月供應量會持續不足，希望4月開始會增多供應。

美國新冠肺炎死者總數超過50萬人，洛杉磯縣死亡人數也逼近2萬人。洛縣衛生局22日對逝者表示哀悼，並稱雖然感染率下降，但疫情已奪去眾多生命。

洛縣22日新增確診人數943人，累積確診118萬1403人。費若表示洛縣死亡人數逼近2萬人。洛縣22日新增死亡人數21人，巴沙迪那市（Pasadena）新增二人，目前洛縣累積死亡人數為1萬9904人。

洛縣感染率、住院人數、確診人數持續下降。費若說七天平均日新增確診數為1600，1月初始，該數字為1萬5000人。洛縣新冠肺炎傳播率下跌至0.76，一周前為0.81。該數字代表平均每個新冠肺炎病人傳染給其他人的人數。住院人數與1月初相比，也下跌75%。目前有2146人住院，其中ICU病人660人。

不過費若也對超級盃、總統日周末可能帶來的疫情反撲表示擔憂。她說，「我們不能再次失去抗疫的成果。」

截至22日，洛縣共施打了177萬505劑疫苗，包括51萬3586第二針劑。目前符合施打資格的群體包括65歲以上人士和醫護人員等約220萬人，他們中的80%至少打了第一針劑。

洛縣下周開始，疫苗施打將推及教育工作者、農業、食品業者，司法工作者或緊急服務工作者。這些人約有130萬。

費若表示，雖然聯邦政府有望批准強生一針劑疫苗，但進入3月，疫苗供應依舊有限。目前洛縣正在與行業公會，學區等部門溝通，這些人群將在3月1日開始施打疫苗。

洛縣 疫苗 新冠肺炎

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