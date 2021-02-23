洛縣新冠實驗室 檢測有重大缺失

位於瓦倫西亞的新冠肺炎檢測實驗室被發現重大缺失。（美聯社）

加州 衛生福利廳公布初步報告顯示，檢查人員在位於洛杉磯 縣北部、檢測 新冠肺炎的瓦倫西亞實驗室（Valencia Branch Laboratory）發現「重大缺失」。官員們22日將此問題，部分歸咎於他們基於14億元的合約條款，要求實驗室私人營運商迅速補強運營能力。

美聯社報導，該州在初步報告中說，在該實驗室進行超過150萬次檢測中，有1%的問題存在，但加州衛生福利廳長加利（Dr. Mark Ghaly）卻認為，「一項病例檢測的錯誤都嫌多」，言下之意是錯誤的檢測結果，可能導致難以預料的社區病毒傳播。

報告指出，由於實驗室錯誤，這個去年10月在洛杉磯北部開始營運，耗資2500萬元的實驗室，約有250件樣本無法檢測（0.017%），更正約60（0.0039%）件樣本的檢測結果。

加利說，加州認真對待這項發現，繼續與承包商合作，確保加州人獲得準確、即時與高品質檢測結果。負責監管實驗室的加州公共衛生局表示，這項調查結果來自去年12月初的初步例行檢查。

負責經營該實驗室，總部位於麻州的PerkinElmer公司指出，去年秋天與加州簽署協議，相信缺失早已得到解決。

此外，該部門本月也調查有人檢舉，關於實驗室無能和管理不善的指控，包括有關工作人員在工作中睡覺的情況。

CBS13電視台在沙加緬度獲得的紀錄聲稱，實驗室存在的問題包括樣品交換、污染造成的不確定確檢測結果，與向患者發送的結果並不準確等。衛生部門隨後承認，至少「錯誤報告了38份檢測結果，但表示已立即通知檢測者。」

文件顯示，一些處理檢測標本的工作人員沒有執照、培訓不足。加州官員當時表示，這些「少數人」已接受近一步培訓，或已調職。

該公司上周獲得調查結果，直到本周才正式提出相關改正。加利說，該公司和加州政府「為了透明起見」，發布最初報告摘要，而非等到3月中報告完成後才公開。

通常在難以獲得檢測結果的時候，加州才要求實驗室加速擴充。加利說，實驗室發現的缺失，確實反應出為加快檢測，在短時間內興建的實驗室出現麻煩，需進行改進。

目前加州新冠肺炎病例趨緩，官員仍希望透過快速檢測，幫助恢復正常生活。該實驗室從1500多個檢測點，提供學校、教堂、診所、工作場所和社區組織更快得到檢測結果。

該實驗室有600名員工，每天的檢測量達10萬次。加州最初預計至3月，每天可達到15萬次檢測量。

然而，加州衛生部門發言人Kate Folmar說，隨著加州疫情緩解，檢測量下降。預計檢測點每周提供給實驗室約50萬2000個樣本，每天約7萬2000件測試。

PerkinElmer公司稱，實驗室正尋求通過獨立的美國病理學家學會（College of American Pathologists）快速認證，證明實驗室品質。