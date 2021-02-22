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洛縣疫情放緩 洛市接種站23日重開

記者王若然╱綜合報導
洛縣疫苗接種因天氣受阻。（洛縣政府臉書）
洛縣疫苗接種因天氣受阻。（洛縣政府臉書）

洛杉磯縣新冠疫情持續降溫，21日新增1465例新冠肺炎確診病例，新增死亡病例93例。但該數字也有可能因周末數字上報延後，比實際數字偏低。

洛縣醫院新冠住院病人數量持續走低，21日有2369位病人，其中ICU病患數占30%。洛杉磯縣公共衛生局表示，住院人數自1月初以來穩定下降，當時住院人數約為8000人。

洛杉磯縣目前有累積新冠肺炎確診病例118萬485例，累積病故人數1萬9885人。

洛縣包括道奇球場在內的大型疫苗接種中心，周末仍關閉，疫苗因美東美南嚴寒天氣問題運送受阻，多數疫苗預約不得不延後。但洛市流動疫苗接種車繼續運作，不受暴風雪造成的疫苗運送延誤。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）21日發布推特稱，洛市所有六個疫苗接種點將於23日重新開放。

洛縣官員預測3月疫苗接種將持續「擁堵」。隨著疫苗逐漸開放給教師、食品服務行業員工和司法部門人員，疫苗庫存將再次告急。3月中旬開始，疫苗將開放給16歲以上有嚴重疾病的人士。

洛杉磯縣衛生局科學主管Dr. Paul Simon表示，洛縣正在想辦法解決疫苗分配不公的問題。非裔65歲以上人士僅有24%接種至少一支疫苗，相比之下，白人65歲以上接種率為42.8%。Dr. Paul Simon表示，下周洛縣將預留6000至7000支疫苗給南洛杉磯居民，預留1000至2000支給羚羊谷居民。

洛杉磯縣20日宣布新增兩例英國變種新冠病毒病例，累積目前共有14例。英國變種病毒（B117）被認為比其他變種病毒更易傳播，且傳播速度更快。英國科學家證實該種病毒致死率可能更高，但這一結論還有待更多科學證據。

洛杉磯縣衛生局局長費若表示，「隨著英國變種新冠病毒在社區傳播，我們可能會發現更多變種病毒。我們必須保持警惕，雖然疫情數字在下降，我們不能放鬆警惕，因為那會導致更多確診和死亡病例。」

疫苗 洛杉磯 洛縣

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