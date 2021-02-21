爾灣市為弱勢長者施打疫苗

診所總共為200名爾灣老年人施打疫苗。（爾灣市府臉書）

爾灣 市府日前與「MemorialCare」合作，為爾灣弱勢長者提供施打新冠疫苗 的小型試驗診所。該小型試驗診所於12日在湖景老人中心 成立，診所總共為200名爾灣老年人施打疫苗，其中71名是居家養老的長者（homebound seniors）。在接種疫苗的人群中，一半年齡在65至74歲之間，另一半年齡在75歲以上。

接種疫苗的老年人包括獲得餐點補助的居民，參加市府老年人社區活動的成員，以及65歲及以上的爾灣社區應急小組（CERT）成員也有資格接種疫苗。

市長Farrah N. Khan表示，很高興能夠為爾灣市最脆弱的居民提供疫苗。她和市議員已經聽取居民將疫苗帶入該市的要求，而這僅僅是開始。市政府工作人員建立疫苗接種站點，管理註冊，並為無法到達疫苗接種點的居民提供接送服務。

目前爾灣市有1萬8418名65歲以上的老年人，75歲以上有1萬1878人，爾灣市將優先安排老年人接種疫苗。「MemorialCare Medical Group」新港地區首席執行官Mark Schafer表示，他們很榮幸能與爾灣市合作，為該市最脆弱的人群施打疫苗，在未來幾周內將與市府繼續合作接種疫苗。

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