洛縣新增疫歿多長者 衛局憂假日群聚

洛杉磯 縣公共衛生局（Public Health）18日下午公布最新數據，單日新增153例死亡人數和2873例新確診的COVID-19病例。感染人數比前一天的1196人，增加1677人；死亡人數比前一天的120例增加33例。迄今為止，公共衛生部門在洛杉磯縣的所有地區共發現了117萬4340例COVID-19陽性病例，共有1萬9514例死亡。

目前有2757人因COVID-19住院，其中31％在重症監護病房。迄今有572萬9000人接受了測試，其中19％測試後呈陽性反應。18日的測試結果為陽性率為5.0％。

18日報導的153新死亡案例中，有43例死者的年齡在80歲以上，有53例死亡者在65至79歲之間，有32例死亡者在50至64歲之間，有10例死亡者年齡介於30至49歲之間，有2例死亡者年齡介於18至29歲之間。長堤市報告有十人死亡，巴沙迪那市報告有三人死亡。

公共衛生局擔心，如果個人不採取預防措施，以及企業沒有完全遵守特定行業的協議，那麼在超級盃 周末和過去的假日周末所出現的情況，可能會導致案例增加。公共衛生部門將在未來幾周內仔細監控數據，查看對洛縣社區的影響。

加州 同日新增感染6272例，比前一天的8175例有較大幅度下降；新增死亡456例，比前一天的305例較大幅度成長。另一項數據顯示，目前洛杉磯縣10萬人中的新冠感染死亡人數為175人，其中亞裔平均為118人，非裔156人，拉丁裔279人，白人96人。