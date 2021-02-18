我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

洛縣12學區申請返校復課 已獲准

記者楊青／綜合報導

洛杉磯縣新冠疫情數據繼續降低，新增感染人數和新增死亡人數持續下降。在本周洛杉磯縣府公布允許各地幼稚園和小學恢復上課之後，各地學區開始準備工作，公共衛生局計畫從3月1日開始重點為包括教師在内的人群施打疫苗

洛杉磯縣公共衛生局17日下午公布最新數據，單日新增感染人數1196人，新增死亡120例，加州同日新增感染8175例，新增死亡305例。洛杉磯縣新增感染和新增死亡兩項數據，在過去七天内均呈現持續下降形態。另一項數據顯示，目前洛杉磯縣10萬人中的新冠感染死亡人數為175人，其中亞裔平均為118人，非裔156人，拉丁裔279人，白人96人。

洛縣衛生局表示，目前主要數據雖然都呈下降趨勢，但仍不能掉以輕心，尤其是各地小學準備復課，還有很多工作需要準備和達標。

洛縣本周宣布將允許轄區内的小學恢復上課，在一些學區猶豫不決的同時，另一些學區已緊鑼密鼓開始準備工作，力求達到在開學前連續五天内，每10萬人中新增感染人數少於25人。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Dr. Barbara Ferrer）表示，目前已有12個學區向他們遞交了復課安全計畫並獲得批准，包括洛杉磯聯合學區。她表示，即便學校達到復課要求，依然要遵循戴口罩和保持社交距離，以及保持通風和經常測試等基本原則。

她表示，公共衛生部門最關注的是學校復課後疫情重新爆發的可能性，包括全國和洛杉磯縣大規模或局部性的感染爆發。好消息是，全國和洛杉磯縣的統計數字都顯示，學校不是新冠疫情感染的高危區。

但洛杉磯聯合學區表示，他們雖然遞交了復課安全計畫，但真正要學生回校上課可能還需要一定時間，首先所有的教師都得打完疫苗，包括所有在學校工作的人員。

但根據聯邦疾病預防與控制中心CDC的防疫守則，學校是相對封閉的環境，如果能夠做好戴口罩和其他的防護清潔工作，教師也不一定需要施打疫苗。

洛杉磯縣教育總監Debra Duardo17日在一份聲明中表示，學校的教職員工必須要打疫苗並非加州和洛杉磯縣公共衛生部門的要求，但是在校園中與學生密切接觸的教職員工接受疫苗注射會比較安全一些。

費若表示，洛杉磯縣將從3月1日開始重點為學校教職員工、一線工作人員和農場工人施打疫苗。

洛杉磯 疫苗 學區

上一則

肌肉痠痛、骨頭酥麻…第二針疫苗 數小時才知反應大

下一則

加州推出96億紓困計畫 低收入居民可獲600元救急

延伸閱讀

舊金山公校重啟 達暫定協議 未宣布確切日期

舊金山公校重啟 達暫定協議 未宣布確切日期
洛杉磯教委會 批准削減三分之一校警

洛杉磯教委會 批准削減三分之一校警
紐森主持洛州大疫苗中心開業式 每天可接種6000人

紐森主持洛州大疫苗中心開業式 每天可接種6000人
加州多縣將放寬管制 室內供餐、影院下周可望部分恢復

加州多縣將放寬管制 室內供餐、影院下周可望部分恢復
洛杉磯縣衛生局：已達重開學校安全標準

洛杉磯縣衛生局：已達重開學校安全標準
疫情趨緩 洛縣300所小學生可重返課堂

疫情趨緩 洛縣300所小學生可重返課堂

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕