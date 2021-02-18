洛縣12學區申請返校復課 已獲准

洛杉磯 縣新冠疫情數據繼續降低，新增感染人數和新增死亡人數持續下降。在本周洛杉磯縣府公布允許各地幼稚園和小學恢復上課之後，各地學區 開始準備工作，公共衛生局計畫從3月1日開始重點為包括教師在内的人群施打疫苗 。

洛杉磯縣公共衛生局17日下午公布最新數據，單日新增感染人數1196人，新增死亡120例，加州同日新增感染8175例，新增死亡305例。洛杉磯縣新增感染和新增死亡兩項數據，在過去七天内均呈現持續下降形態。另一項數據顯示，目前洛杉磯縣10萬人中的新冠感染死亡人數為175人，其中亞裔平均為118人，非裔156人，拉丁裔279人，白人96人。

洛縣衛生局表示，目前主要數據雖然都呈下降趨勢，但仍不能掉以輕心，尤其是各地小學準備復課，還有很多工作需要準備和達標。

洛縣本周宣布將允許轄區内的小學恢復上課，在一些學區猶豫不決的同時，另一些學區已緊鑼密鼓開始準備工作，力求達到在開學前連續五天内，每10萬人中新增感染人數少於25人。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Dr. Barbara Ferrer）表示，目前已有12個學區向他們遞交了復課安全計畫並獲得批准，包括洛杉磯聯合學區。她表示，即便學校達到復課要求，依然要遵循戴口罩和保持社交距離，以及保持通風和經常測試等基本原則。

她表示，公共衛生部門最關注的是學校復課後疫情重新爆發的可能性，包括全國和洛杉磯縣大規模或局部性的感染爆發。好消息是，全國和洛杉磯縣的統計數字都顯示，學校不是新冠疫情感染的高危區。

但洛杉磯聯合學區表示，他們雖然遞交了復課安全計畫，但真正要學生回校上課可能還需要一定時間，首先所有的教師都得打完疫苗，包括所有在學校工作的人員。

但根據聯邦疾病預防與控制中心CDC的防疫守則，學校是相對封閉的環境，如果能夠做好戴口罩和其他的防護清潔工作，教師也不一定需要施打疫苗。

洛杉磯縣教育總監Debra Duardo17日在一份聲明中表示，學校的教職員工必須要打疫苗並非加州和洛杉磯縣公共衛生部門的要求，但是在校園中與學生密切接觸的教職員工接受疫苗注射會比較安全一些。

費若表示，洛杉磯縣將從3月1日開始重點為學校教職員工、一線工作人員和農場工人施打疫苗。