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1張圖：全美確診破2775萬 加州近350萬染疫

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

洛縣新冠確診人數 穩定下降

【洛杉磯訊】
新冠染疫人數下降顯著，重開學校已符合安全標準。（美聯社）
新冠染疫人數下降顯著，重開學校已符合安全標準。（美聯社）

洛縣公共衛生局公布新冠肺炎疫情更新，染疫人數下降顯著。洛縣16日新增1260人確診、120人因染疫死亡；平均七日確診率為7.2％，不管是平均每日新增病例還是確診率，都在穩定下降中。不過數字可能因節假日周末數字上報延後，比實際數字偏低。

好消息是重開學校已符合安全標準。依照政府公衛安全標準，一旦達到每10萬人中僅有25例確診，加州就允許小學重新開放。洛杉磯縣公共衛生局15日晚用電子郵件通知了有關學校，預計16日可達到重啟門檻。所有希望重新開放的學校，都必須向洛杉磯縣公共衛生局和加州公共衛生廳提交計畫，證明他們已經實施了全套安全措施，可以允許安全開放學校。

學校重啟後需要配合洛縣衛生局的防疫政策，教職人員及學生需配戴口罩並保持距離，學生在教室內只能與固定同學及教師組團相處，不能混合上課。包括學生或教師的團員之間也得保持六呎社交距離。若學校在任何14天內有超過三人確診，必須上報衛生局。

截至16日止，洛縣有2964人確診住院，其中有31%病患進入重症病房。目前已有116萬9550人確診，共1萬9215人死亡。

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