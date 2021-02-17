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打新冠疫苗 血小板減少極罕見 專家：從概率看仍值得打

記者李雪╱洛杉磯報導
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人出現罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人出現罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

隨著越來越多人接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗，不少民眾都出現或多或少的副作用。對於日前有人接種後出現血小板減少症，醫師表示目前還無法預測到底哪一種人會發生。但如果符合條件，仍鼓勵施打疫苗。

多家媒體最近報導，迄今至少有36人發展出罕見、且威脅生命的免疫性血小板減少症(ITP)，其中一位原本健康的56歲邁阿密醫生麥可(Gregory Michael)，在接種輝瑞疫苗第一劑後出現血小板減少症，血小板數量下降到幾乎為零；16天後，死於腦出血。另一位72歲、接種莫德納疫苗的女性列嘉斯皮(Luz Legaspi)因出現血小板減少症，被醫生要求臥床一星期，以防碰撞摔倒或其他輕傷導致類似出血。

到目前為止，除麥可過世，所有其他接種疫苗後出現血小板減少症的人，在接受治療後均已康復。從統計數字來看，類似案例仍極為罕見，全美至今只有36人受影響。科學家得出的理論是，一小部分人可能身體有某種誘因，導致疫苗觸發血液失序。目前已對此展開研究，納入研究的15人當中，只有一人近期有血小板數較低的病史，沒有明確共同線索可預測誰在接種疫苗後可能出現血小板減少症。

傳染病醫師黃重德解釋說，其實從免疫學上說起來，當抗原和抗體在做激烈反應時，血小板數量都會降下來。其實本來這是一種正常的免疫結果，任何病毒都可能發生這個情況，不是因為其他的病。但是像以上病例出現非常嚴重的血小板減少症，事實上現在其實還不能知道理由，因此在施打之前很難預測到底哪一種人會發生。

針對疫苗還可能引起過敏休克？黃重德表示，這一類反應和其他需要數小時後才會出現的副作用不同，過敏休克會在施打後15分鐘內出現。如果之前打流感疫苗有反應的話就不要打，因為疫苗通常都有添加一些成分，以便讓疫苗可以保存久一點，而有些人對這個成分過敏，因此可能對其他疫苗也有反應。

不過他仍然呼籲大眾接種疫苗。目前全美已經施打了超過4000萬劑的疫苗，真正出現嚴重反應的，加起來也不到100個，造成死亡的更少。而從概率上看，如果不打疫苗染疫且出現危急情況的機率更高，因此打疫苗危險更小。

黃重德表示，不少人出現的副作用都是在第二針接種後才有的，或者第二針後的副作用更嚴重。大多是因為打完第一針後已經有了一些抗體，因此再打第二針時，會有抗體起反應。而據他觀察了解，一些之前感染過新冠的人，在打第一針後就會就有很激烈的副作用，反而第二針少一點。他推測因為這些染過病毒的人已經有了抗體，因此第一針施打時便有反應了。

他表示通常藥廠實驗時，都儘量不會包括感染過的人，因為已有抗體的話就不好驗證疫苗有效，這可能是問題所在。民眾如果得過新冠，可以三個月後再打。如果不確定是否有抗體，也可以檢測一下，如今檢測抗體也很便宜。

流感疫苗 過敏 檢測

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