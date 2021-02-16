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加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

Kaiser Permanente集團新增波莫那疫苗接種點

記者張宏／波莫那報導
Kaiser Permanente集團在波莫那的疫苗接種地點，可為更多南加民眾服務。（Kaiser Permanente提供）
Kaiser Permanente集團在波莫那的疫苗接種地點，可為更多南加民眾服務。（Kaiser Permanente提供）

Kaiser Permanente醫療集團近日在波莫那（Pomona）啟動疫苗接種新地點，可為更多南加民眾服務。

新的疫苗接種中心是由凱撒醫療集團提供的，該集團與Adventist Health、加州醫學會、Dignity Health和Futuro Health、加州初級保健協會（ California Primary Care Association）合作，確保公平為民眾接種疫苗。美國紅十字還提供有關大規模場地規劃的專業知識。

該接種中心位於波莫那州立工藝大學(Cal Poly Pomona)校內，佔地14萬5000平方呎，有16個接種窗口和四個儲存艙，總共可擴展到48個疫苗接種點。該中心成立的目的是，協助加州公共部門為合格人群接種疫苗。

加州公共衛生局（California Department of Public Health）目前為75歲以上和65歲以上的人群接種疫苗，符合資格的民眾可以在CDPH開發的My Turn平台預約。民接種點附近有公共巴士站，民眾可由公共交通到達，自己駕車來的民眾將車子停好後，走入疫苗接種區。

疫苗 加州 美國

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