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洛縣確診率降42％ 住院率降37％

記者王全秀子／洛杉磯報導
聯邦疾控中心發布有關戴口罩的新建議，提醒民眾外出配戴口罩的重要性。（Getty Images）
聯邦疾控中心發布有關戴口罩的新建議，提醒民眾外出配戴口罩的重要性。（Getty Images）

洛杉磯縣公共衛生局報告13日新冠肺炎新增3254例確診病案例，以及197例死亡病例。洛縣公衛局針對近日聯邦疾控中心發布有關戴口罩的新建議，提醒民眾外出仍配戴口罩的重要性，如需雙重保護可以重疊戴口罩。

目前每日陽性確診率為5.3%，自2月1日以來下降42％。目前有3426例新冠患者住院，其中30％在重症監護病房。自2月1日以來，住院率下降37％。

新冠病毒是通過被感染者的呼吸道飛沫傳播，較小的液滴和顆粒可以在空氣中懸浮數分鐘至數小時，並且可以保持很長的距離，通常大於6呎。所以，除了物理社交距離外，戴口罩也非常重要。這兩個動作幫助防止民眾感染或傳播病毒。

本周聯邦疾病控制中心（CDC）發布有關戴口罩的新建議，正確配戴口罩免受感染的效果最佳。但是並非所有的口罩都提供相同的保護，因此民眾選擇口罩時請確保：具有兩層或多層透氣，緊密編織的材料；完全覆蓋住鼻子和嘴巴；緊貼面部，包括側面並且沒有縫隙。還建議使用鼻線，以防止空氣從口罩頂部漏出。

如果民眾認為需要更好地保護，聯邦疾控中心建議戴兩個口罩，譬如最裡層是一次性口罩，外層是布口罩，以達到雙重遮蓋的效果，但不建議用KN95或兩個一次性口罩雙重疊加，因為這不能改善貼合性。

但是，口罩不能代替物理距離。因此民眾在與不住在同一戶的外人接觸時，無論身處室內還是室外，都必須戴口罩並保持至少6呎的距離。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，在情人節前夕仍鼓勵每個人都對他人充滿愛心，出門時總是戴上口罩，外出與人保持至少六呎距離，若發現生病或不適，儘可能留在家中隔離。這些簡單的動作將減慢新冠病毒的傳播速度，挽救生命，並有助於結束大流行。在當前疫苗稀缺的情況下，這些都是每個人相互保護的最有效方法。

洛縣 社交距離 洛杉磯

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