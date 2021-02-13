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洛縣新冠兒童併發症 2周增長逾35％

記者王全秀子／洛杉磯報導
在過去的兩周中，洛縣的MIS-C兒童的病情增長超過35％。（取自洛縣縣府臉書）
在過去的兩周中，洛縣的MIS-C兒童的病情增長超過35％。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局12日報告新冠肺炎新增確診3497例，137例死亡。自2月9日（周二）以來，每日報告的病例每天穩定在3500例左右。

公衛局還報告15例因新冠病毒引發兒童多系統炎症綜合症（MIS-C），累積病例達90例，其中一名兒童死亡。在過去兩周中，洛縣的MIS-C案例增加逾35％。

洛縣90名MIS-C兒童都已住院治療，41％的兒童需重症監護。患有MIS-C兒童中，30％的年齡在五歲以下，40％的年齡在五至11歲之間，30％的年齡在12至20歲之間。西裔兒童佔報告比例的72%。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，她不希望看到剛有好轉的疫情出現另一次激增，尤其是在看到洛縣MIS-C大幅增加的情況下，擔心出現可怕連鎖反應。

另外，洛縣公衛局公佈目前洛縣接種疫苗情況，全縣已接種134萬5000劑新冠疫苗，在接種過疫苗的人中，有29萬8875人已完成第二劑接種。從下周開始洛縣將有391個疫苗接種地點為醫護人員和洛縣65歲及以上的居民提供預約。鼓勵居民訪問網站www.VaccinateLACounty.com註冊，了解疫苗接種階段，確定何時該進行疫苗接種等資訊。

洛縣 疫苗 疫情

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