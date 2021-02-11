我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

新冠實驗室測試誤差 弊端多

洛杉磯訊
實驗室工作人員在測試。（PekinElmer公司官方臉書）
實驗室工作人員在測試。（PekinElmer公司官方臉書）

加州公共衛生廳近日接到舉報，10日正在調查南加一所新建實驗室管理不善及運作不力的指控，這座投資數十億元新成立的新冠病毒（COVID-19）實驗室，涉嫌諸多問題，包括測試結果誤差、技術人員資質不合格以及工人上班時睡覺。

據FOX11消息，洛杉磯北部由PekinElmer公司運營的實驗室，內部文件顯示諸多問題，包括污染導致測試結果出現誤差，交換樣品及送達患者的結果不準確等。文件還顯示一些處理患者標本的工作人員，不是無執照就是未經過全面培訓。媒體記者採訪了正在實驗室工作的員工及先前雇員，他們表示，在衛生間發現COVID-19測試棉籤，一些測試人員在工作中打瞌睡。

共和黨加州參議員Melissa Melendez指出，對於舉報的問題令人關切，也令人羞愧，要求徹底調查。她強調，加州數百萬民眾仰賴測試結果的準確性，才能保持身體健康。對新冠病毒測試樣品的不當操作，對加州數千萬民眾健康造成危害。加州公衛廳主管Tomas Aragon表示，州政府非常重視，公衛廳正在調查舉報問題。但他尚未回應具體問題，也沒有提供調查結束時間表。

PerkinElmer公司已與州府簽訂合同，由位於洛杉磯北部Santa Clarita的實驗室，在3月末前，每天處理多達15萬個新冠病毒測試樣品。據紀錄顯示，該實驗室目前平均每天處理病毒樣品不到2萬個，而按照合同規定，每天應測試樣品至少10萬個。

加州 洛杉磯 投資

上一則

癌症中心「希望城」擴建 病房增3倍

下一則

世報慶45周年 訂報送超值禮品

延伸閱讀

拜登提名華裔蘇維思 任勞工部副部長 不理會共和黨批評

拜登提名華裔蘇維思 任勞工部副部長 不理會共和黨批評

洛杉磯新冠疫苗用完 注射站周五、六全關閉

洛杉磯新冠疫苗用完 注射站周五、六全關閉
洛縣每周被苛扣的工資達2800萬 縣警局成立小組調查

洛縣每周被苛扣的工資達2800萬 縣警局成立小組調查
斥巨資成立的新冠實驗室 竟傳測試誤差等運作不力

斥巨資成立的新冠實驗室 竟傳測試誤差等運作不力
聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播

聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播
「疫情處理方式引發不滿」罷免紐森行動 拜登反對

「疫情處理方式引發不滿」罷免紐森行動 拜登反對

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷