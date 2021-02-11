新冠實驗室測試誤差 弊端多

實驗室工作人員在測試。（PekinElmer公司官方臉書）

加州 公共衛生廳近日接到舉報，10日正在調查南加一所新建實驗室管理不善及運作不力的指控，這座投資 數十億元新成立的新冠病毒（COVID-19）實驗室，涉嫌諸多問題，包括測試結果誤差、技術人員資質不合格以及工人上班時睡覺。

據FOX11消息，洛杉磯 北部由PekinElmer公司運營的實驗室，內部文件顯示諸多問題，包括污染導致測試結果出現誤差，交換樣品及送達患者的結果不準確等。文件還顯示一些處理患者標本的工作人員，不是無執照就是未經過全面培訓。媒體記者採訪了正在實驗室工作的員工及先前雇員，他們表示，在衛生間發現COVID-19測試棉籤，一些測試人員在工作中打瞌睡。

共和黨加州參議員Melissa Melendez指出，對於舉報的問題令人關切，也令人羞愧，要求徹底調查。她強調，加州數百萬民眾仰賴測試結果的準確性，才能保持身體健康。對新冠病毒測試樣品的不當操作，對加州數千萬民眾健康造成危害。加州公衛廳主管Tomas Aragon表示，州政府非常重視，公衛廳正在調查舉報問題。但他尚未回應具體問題，也沒有提供調查結束時間表。

PerkinElmer公司已與州府簽訂合同，由位於洛杉磯北部Santa Clarita的實驗室，在3月末前，每天處理多達15萬個新冠病毒測試樣品。據紀錄顯示，該實驗室目前平均每天處理病毒樣品不到2萬個，而按照合同規定，每天應測試樣品至少10萬個。