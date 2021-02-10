洛縣確診英變種增至8例 8天來開出61張違反防疫罰單

洛縣公衛局建議，即將來臨的節日，民眾不要進行不必要的旅行和與家人以外的聚會。（洛縣縣府）

洛杉磯 縣公共衛生局9日公布，新增227例新冠肺炎患者死亡病例，3353例確診病例；目前有4079名患者住院，其中29％在重症監護病房。當日洛縣 確診5例英國變異新冠病毒（COVID-19 variant B.1.1.7.），累計已有8例。變異病毒更易於傳播，因此居民和企業必須認真遵守所有公共衛生安全措施，包括戴口罩，與他人保持距離和洗手。尤其即將到來的農曆新年，情人節和總統日，洛縣公衛局建議，不參加非必要的旅行和同住一戶以外的人聚會。

儘管當前新冠病例和住院病患的數量有所減少，但在洛縣以及許多州和國家，病毒傳播仍然很普遍。旅行會增加感染和傳播病毒的風險。另外，隨著更容易傳播的變異病毒普遍存在，風險可能更大。

在11月和12月的感恩節和聖誕節假期之後，疫情飆升。人們旅行次數越多，與家庭以外的人士接觸越多，感染和傳播病毒的風險就越大，而被感染的旅行者返回洛縣後又會將病毒傳播給其他人。乘飛機、公共汽車或鐵路列車等大眾交通工具，不僅會給旅行者帶來風險，還會使社區所有成員面臨風險。

洛縣頒布的旅行指南仍然有效，任何到達洛杉磯縣的人都必須自我隔離十天，避免與他人接觸。如果居民有疾病症狀，或是檢測 到新冠病毒呈陽性後，或有可能與確診者接觸過且被感染，他們應留在家中。有關旅行指南更多信息，請訪問www.publichealth.lacounty.gov。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，現在洛縣距離州政府允許小學提供課堂教學只差幾周時間，但前提是必須遵守州和縣的所有指示，決定重新開放的學校師生，需要戴口罩，保持距離和常規測試。

公共衛生人員正在檢查企業，以確保遵守「洛杉磯縣衛生官員命令」，檢查人員注意到許多重新開放的餐館，均不符合員工面部遮蓋和設施結構的要求，所有企業都必須完全遵守特定行業的協議。從1月27日到2月3日，針對餐館、體育館、個人護理沙龍、美髮沙龍和大型購物中心共開出61張罰單。