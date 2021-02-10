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新春返台防疫旅館搶手 集中檢疫所是新選項

記者謝雨珊／洛杉磯報導
農曆過年將至，台灣防疫旅館1月份住房率爆滿。（聯合新聞網）
農曆過年將至，台灣防疫旅館1月份住房率爆滿。（聯合新聞網）

1月15日起返台居家檢疫者需「一人一戶」。農曆過年將至，防疫旅館1月份住房率爆滿。據聯合新聞網報導，全台防疫旅館共1萬6000房，各縣市的防疫旅館空房所剩不多。因此，疫情指揮中心特規畫1500至2000間中央集中檢疫場所提供海外僑胞使用，但必須在搭機前找好檢疫所。

接近農曆過年，防疫旅館出現「搶房潮」，台北市及高雄市等規定防疫旅館僅提供「設籍市民」入住。疫情指揮中心規畫的中央集中檢疫場所，費用一律為每日新台幣2000元，包三餐（12歲以下同住孩童不收費）。不過集中檢疫所為政府分派，無法自己挑選。

中央集中檢疫場所如何訂房？

僑胞可登入「入境檢疫系統」(https://hdhq.mohw.gov.tw) 訂房，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費，系統會回覆預約訂房成功代碼，作為返台登機前的證明。成功預約後需下載訂房代碼，在抵台前48小時內登入「入境檢疫系統」並輸入此代碼。

防疫旅館如何訂房？

沈女士分享入住心得說，當時利用「防疫旅宿專區」。(https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel) 找到防疫旅館。入住的防疫旅館包三餐每晚2400元，旅館服務人員均會定時送餐，入房期間完全不會與人接觸。若需要任何東西，均可透過LINE或線上程式呼叫服務員。官方說法是隔離14天，但下機當天不算在內，民眾通常需入住15晚。目前台灣六都優先市民入住；台北市、台中市、高雄市限定戶籍地市民入住。

有返台經驗的吳小姐說，倘若訂不到防疫旅館，建議與家人協商，安排家人在外入住與政府合作的「安心旅館」，自己住在家中。若親朋好友有空房也可詢問是否入住。再不行，只好被安排入住中央集中檢疫場所。

台北市提供防疫旅館清單及查詢空房狀況項目（https://www.tpedoit.gov.taipei/News_Content.aspx?n=2512DE93E0C88F50&s=4D1A133CA1360666&fbclid=IwAR0xZ_72WpvQiHif-S3uSj69xVE5--ArV42yesaAb1zgBR2zz29I_bAAF9w）

居家檢疫「一人一戶」，回國前同住者親人返台可共同居家檢疫。

回國前就已同住並打算一起回國的家人，如夫妻、親子等，可以共同在家中居家檢疫，不受一人一戶限制。不過前提是，一戶內必須有各自的獨立衛浴，採一人一室進行居家檢疫。返國前共同居住，但在不同日期回到台灣，因解除居家檢疫時間不同，故不可選擇同一戶居家檢疫。

隔離期間有補助？

目前防疫補助共有三種，分別為中央補助、防疫旅館補助、地方補助。不久前返台的沈女士戶籍地在新北市汐止，預定新北市深坑的防疫旅館。沈女士說，中央補助提供給隔離期間未領薪水的民眾，隔離每日拿1000元，當時共領了1萬5000元。雖然戶籍在汐止，根據規定，沈女士只能在隔離的深坑區公所或線上申請（https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/）補助，隔離完成才可領取。

她還說，僑胞在訂旅館前也可詢問防疫旅館報價是否包含補助。這項補助金額等同是變相降低了旅館支付費用。不過申請人必須擁有中華民國國籍或永久居留證。另外，各縣市也有補助。最新資訊顯示，目前只有台北市政府提供補助，市民入住台北市防疫旅館，可申請隔離每日500元補助，最高拿7000元，其他縣市暫無補助。

為避免疫情惡化，台灣1月起實施更嚴格的防疫措施。（中華民國內政部）
為避免疫情惡化，台灣1月起實施更嚴格的防疫措施。（中華民國內政部）

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