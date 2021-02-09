橙縣首例英國變種 確診者曾去過大熊湖

橙縣發現第一例英國變種病毒。（unsplash）

橙縣 官員8日宣布，聖克里門（San Clemente）一位被確診新冠肺炎的21歲男子，感染英國 變異新冠病毒，這是橙縣首次發現英國變異病毒病例。

橙縣衛生局長周昭龍（Clayton Chau）說，這名男子1月26日確診新冠肺炎，目前他症狀已經消除。但這名男子近期沒有國際旅行史，也不是疫情大爆發時期感染的新冠病毒，目前橙縣官員正在檢測和他密切接觸的人士，看是否有感染。

該病例是由加州衛生局通報給橙縣衛生局，該男子近期的行蹤顯示，他去過大熊湖（Big Bear）。而大熊湖近期發現了英國變種病毒 。

加州第一例英國變種病毒病例是在去年12月底在聖地牙哥檢測到的。周昭龍表示，目前加州約檢測到150例英國變種病例，多數位於聖地牙哥。南非變種病毒還是英國變種病毒，都具有更強傳播力。

橙縣8日新增942確診病例，新增25死亡病例。目前橙縣累積病例23萬9206例，累積死亡病例3383例。醫院病人數持續下降，由7日的1093人下降至1046人，ICU病人從335降至331人。此外，每10萬居民確診人數為29.7，陽性檢測率為9.4%，二者均有下降。