洛縣新冠疫苗施打 已逾105萬劑 非裔接種數最低

洛縣公衛局長費若。（檔案圖片）

洛杉磯縣公共衛生局8日表示，目前洛縣 已接種逾100萬劑新冠疫苗 ，但非裔 群體接種疫苗數量遠少於白人及西裔。另方面，洛縣新增新冠確診呈現持續下降趨勢，8日新增感染者2741例和死亡93例。數字雖低，但不排除是因為周末數字延滯。

據公衛局數據，截至2月4日，洛縣共收到新冠肺炎疫苗逾128萬劑，有逾105萬劑，約82%已施打。不過不同族裔施打比例有相當差距。已接種完第一劑疫苗的人群，白人及西裔分別佔25%、亞裔18%，非裔最少僅3.5%。公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，數據令人震驚，非裔居民接種疫苗數量偏低，突出至今疫苗接種過程的缺失。

費若指出，自從疫苗接種開始，將優先施打人群聚焦在醫護人員，部分接種者或不是洛縣居民。但接種優先人群轉向65歲及以上年長者時，非裔群體與其他族裔相比，獲得7.2%的接種比例，是最低的。這個接種比例尚不足白人居民的一半，也不到太平洋島嶼移民的三分之一。

費若表示，在新冠肺炎感染率、入院比例及死亡率最高的西裔社區，至今只有14%的居民（65歲及以上年長者）接種疫苗。從洛縣疫苗供應情況看，總體上還是短缺。目前提供疫苗數量，主要集中在縣域五大疫苗接種中心，且是為第二劑接種者施打。縣本周希望獲得超過21萬8000劑疫苗，高於上周近18萬5000劑。