亞裔患B型肝炎比率高 醫師提醒孕婦：打疫苗防垂直感染

楊洪浩表示，母親接種疫苗可以有效降低肝炎傳播給下一代的機率。（會議截圖）

亞裔 居民患B型肝炎的比例高於其他族裔，B型肝炎發展成肝硬化，最終惡化成為肝癌，因此提高華人群體對肝癌風險的認知非常重要。洛杉磯腫瘤與血液病專科醫師楊洪浩（Hank）6日在國際製藥公司「Eisai Inc.」舉辦的肝癌在線教育中提到，亞裔主要透過垂直感染，譬如母親患有B型肝炎，寶寶在母體中就有可能被感染，因此他建議母親在孕期接受B型肝炎疫苗。

楊洪浩表示，目前在亞洲地區，替患有肝炎的母親施打預防肝炎疫苗，統計數據顯示非常有效，大大下降肝炎傳播率。肝炎傳播大部分從母體而來，後天從血液傳染，目前沒有發現年輕人和年長者的發病率的差別。

在美國 所有的族群中，亞裔的肝細胞癌死亡率最高。在患有糖尿病的美國亞裔人群中，有一半患者並不知自己患有糖尿病，同時2型糖尿病與肝癌風險增加有關。

亞裔患慢性B型肝炎的可能性是美國白人的兩倍，但三分之二的亞裔慢性乙肝患者並不知自己已被感染。在中國部分地區肝炎發病率達30%，甚至50%至60%。令人擔憂的是，B型肝炎病毒是導致亞裔群體患肝癌的主要原因。

楊洪浩表示，病人和醫生密切配合，定期做檢查可以早期發現。假若發現肝癌腫塊，做手術可以早期治癒。肝癌可以被治癒，早期肝癌腫塊如果非常大可以切除，還有一種方式就是肝移植治療，但其標準更嚴格，譬如腫塊不能超過5公分，不論是手術還是肝移植，都是唯一治癒手段。其他治療譬如微波、化療等，都不是根治的方式。

但假若病人本身不知情，如何做肝癌篩選有一定爭議，常見的檢測 方法如血液檢測、造影檢測、肝臟超聲波。即便如此，並非所有檢測都能達到百分百的正確性，所以早期診斷可能發現假陽性或是假陰性，使用超音波無法完全檢測，也就導致早期篩查具有一定爭議。

肝癌病人往往都經歷過慢性肝炎、肝硬化的階段。一旦患者發現疼痛、胃口不好、黃疸等反應，可能已經是晚期。「肝癌開始沒有感覺，有感覺已經到了晚期」，因此楊洪浩提醒，除了有B型肝炎患者要引起警覺，很多人得了肝炎都不知情，等到感染發展成為肝硬化及肝癌症狀時，再看醫生已為時太晚。如果定期和家庭醫生溝通，可以有效預防。僅憑症狀判斷很難預防，因為疼痛，胃口不好等症狀並非僅僅針對肝癌，因此民眾要保持警覺心。

在大眾人群中接種疫苗能有效控制肝炎傳播，很多病人是肝炎病毒無症狀攜帶者，這群人肝癌的發病率增加。如果患者有B型肝炎，又有C型肝炎，導致肝癌的機率大大增加；若患有B型肝炎又酗酒，發展為肝癌的可能性也會增加。

在目前新冠疫情時期，如何對肝癌患者追蹤診治？楊洪浩表示，很多病人不能來診所，通過視頻或電話定期跟蹤，以及血液和超音波檢查。另外晚期肝癌患者也不要早早放棄，晚期肝癌並非被判了「死刑」，可以和醫師討論治療。目前肝癌治療取得了很大突破，譬如口服TKI，雖然不能將腫瘤縮小，但能讓病情穩定，延長病人生命，以及最新的免疫治療法也取得積極進展。希望了解更多肝癌的信息，可以訪問www.liverfirst.com/ch