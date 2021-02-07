我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2690萬 加州逾340萬

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

亞裔患B型肝炎比率高 醫師提醒孕婦：打疫苗防垂直感染

記者王全秀子／洛杉磯報導
楊洪浩表示，母親接種疫苗可以有效降低肝炎傳播給下一代的機率。（會議截圖）
楊洪浩表示，母親接種疫苗可以有效降低肝炎傳播給下一代的機率。（會議截圖）

亞裔居民患B型肝炎的比例高於其他族裔，B型肝炎發展成肝硬化，最終惡化成為肝癌，因此提高華人群體對肝癌風險的認知非常重要。洛杉磯腫瘤與血液病專科醫師楊洪浩（Hank）6日在國際製藥公司「Eisai Inc.」舉辦的肝癌在線教育中提到，亞裔主要透過垂直感染，譬如母親患有B型肝炎，寶寶在母體中就有可能被感染，因此他建議母親在孕期接受B型肝炎疫苗。

楊洪浩表示，目前在亞洲地區，替患有肝炎的母親施打預防肝炎疫苗，統計數據顯示非常有效，大大下降肝炎傳播率。肝炎傳播大部分從母體而來，後天從血液傳染，目前沒有發現年輕人和年長者的發病率的差別。

美國所有的族群中，亞裔的肝細胞癌死亡率最高。在患有糖尿病的美國亞裔人群中，有一半患者並不知自己患有糖尿病，同時2型糖尿病與肝癌風險增加有關。

亞裔患慢性B型肝炎的可能性是美國白人的兩倍，但三分之二的亞裔慢性乙肝患者並不知自己已被感染。在中國部分地區肝炎發病率達30%，甚至50%至60%。令人擔憂的是，B型肝炎病毒是導致亞裔群體患肝癌的主要原因。

楊洪浩表示，病人和醫生密切配合，定期做檢查可以早期發現。假若發現肝癌腫塊，做手術可以早期治癒。肝癌可以被治癒，早期肝癌腫塊如果非常大可以切除，還有一種方式就是肝移植治療，但其標準更嚴格，譬如腫塊不能超過5公分，不論是手術還是肝移植，都是唯一治癒手段。其他治療譬如微波、化療等，都不是根治的方式。

但假若病人本身不知情，如何做肝癌篩選有一定爭議，常見的檢測方法如血液檢測、造影檢測、肝臟超聲波。即便如此，並非所有檢測都能達到百分百的正確性，所以早期診斷可能發現假陽性或是假陰性，使用超音波無法完全檢測，也就導致早期篩查具有一定爭議。

肝癌病人往往都經歷過慢性肝炎、肝硬化的階段。一旦患者發現疼痛、胃口不好、黃疸等反應，可能已經是晚期。「肝癌開始沒有感覺，有感覺已經到了晚期」，因此楊洪浩提醒，除了有B型肝炎患者要引起警覺，很多人得了肝炎都不知情，等到感染發展成為肝硬化及肝癌症狀時，再看醫生已為時太晚。如果定期和家庭醫生溝通，可以有效預防。僅憑症狀判斷很難預防，因為疼痛，胃口不好等症狀並非僅僅針對肝癌，因此民眾要保持警覺心。

在大眾人群中接種疫苗能有效控制肝炎傳播，很多病人是肝炎病毒無症狀攜帶者，這群人肝癌的發病率增加。如果患者有B型肝炎，又有C型肝炎，導致肝癌的機率大大增加；若患有B型肝炎又酗酒，發展為肝癌的可能性也會增加。

在目前新冠疫情時期，如何對肝癌患者追蹤診治？楊洪浩表示，很多病人不能來診所，通過視頻或電話定期跟蹤，以及血液和超音波檢查。另外晚期肝癌患者也不要早早放棄，晚期肝癌並非被判了「死刑」，可以和醫師討論治療。目前肝癌治療取得了很大突破，譬如口服TKI，雖然不能將腫瘤縮小，但能讓病情穩定，延長病人生命，以及最新的免疫治療法也取得積極進展。希望了解更多肝癌的信息，可以訪問www.liverfirst.com/ch

亞裔 檢測 美國

上一則

華人過春節 吉祥盆菜紛登場 疫情下格外有寓意

下一則

洛縣疫情趨緩 感染、住院與死亡人數連多日下降

延伸閱讀

網傳中華公所為40歲以上民眾打疫苗 官方闢謠

網傳中華公所為40歲以上民眾打疫苗 官方闢謠
癌症、心臟病、高血壓等併發症病患 15日起可打疫苗

癌症、心臟病、高血壓等併發症病患 15日起可打疫苗
華社耆老打疫苗 社區組織挑大樑

華社耆老打疫苗 社區組織挑大樑
誰先打疫苗？ 加州政府好為難 下階段優先這族群...

誰先打疫苗？ 加州政府好為難 下階段優先這族群...
線上搶位！洋基接種點民眾趕早排隊打疫苗

線上搶位！洋基接種點民眾趕早排隊打疫苗
麻州教師疾呼打疫苗 州長貝克：下一批將施打

麻州教師疾呼打疫苗 州長貝克：下一批將施打

熱門新聞

黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不過這些每房面積只有64平方呎的迷你鋁皮屋，單一造價高達13萬元。（記者楊青／攝影）

遊民屋也豪奢！64平方呎空間 造價竟要13萬

2021-02-03 02:20
疫情衝擊但也有行業逆勢成長，有員工收入上漲30%，公司給年終獎加碼，甚至有公司送員工愛馬仕作為禮物。（INS圖片）

疫情下仍逆勢成長 華人公司年終獎金加碼送愛馬仕

2021-02-01 02:20
可能是在洛杉磯警方歷史上最長的一次追車。（電視截圖）

洛杉磯凌晨警匪追車六小時 網友們竟關注的是這個

2021-02-03 18:28
洛杉磯華人袁士麒逆勢操作，在疫情重災區的紐約購入萬豪酒店。 (萬豪酒店官網)

逆勢操作！華商1.5億買下紐約酒店 看好疫後重回榮景

2021-02-02 19:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元