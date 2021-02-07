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洛縣疫情趨緩 感染、住院與死亡人數連多日下降

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯地區正在擴大疫苗接種點。(本報檔案照)
洛杉磯地區正在擴大疫苗接種點。(本報檔案照)

据洛杉磯縣公共衛生局統計，6日新增新冠（COVID-19）感染者4436例，新增死亡逾225例，感染人數、住院人數和死亡人數連續多日緩慢下降。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）提醒民眾，本周日登場的美足超級盃（Super Bowl），不要群聚派對，避免新一波新冠病毒感染高峰。公共衛生局同時提醒民眾繼續戴口罩，勤洗手，保持社交距離，即便已經打疫苗的民眾也不能掉以輕心。

洛縣公共衛生局6日宣布，統計到當天爲止，洛縣自疫情開始以來總計感染人數達113萬9256人，死亡總數1萬7764例。公衛局表示，雖然疫苗施打正在進行當中，越來越多的高齡和高危人群獲得疫苗注射，但大多數人還在等待疫苗。7日超級盃、12日前後亞洲農曆新年以及14日情人節，都是容易聚集人群的節日，大家不要出席大型聚會，以免造成密集型超級傳播。

公衛局特別提醒，第一針疫苗注射後一般到第八天，人體抗感染率提高40-60%，21天藥效達到65%至80%；注射第二針一周之後，也就是第29天之後疫苗效力才90-100%發揮出來，因此即便已打第一針的民眾，也並非進入保險箱安全無虞。

疫苗 洛縣 社交距離

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