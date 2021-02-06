議員促重開 洛學區：不受政治左右

校園因防疫而空蕩，但洛聯合學區強硬回應政治不能左右校園安全。(洛聯合學區臉書)

1500名南加兒科醫生3日呼籲在安全條件下重開校園，洛杉磯 市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）4日隨即提案，要求市府律師研議如何能以法律行動強制校園重開，並要求議會下周針對重開校園、恢復面對面上課進行表決，藉此壓迫洛杉磯聯合學區 （LAUSD）盡快恢復實體授課。

不過洛杉磯學區總監伯納（Austin Beutner）5日發表態度強硬的聲明反擊，強調「政治把戲無法左右校園安全」，而且「就是這類的惺惺作態才讓洛杉磯學區到現在都還只能封校」。伯納說，不管是沙加緬度或洛杉磯市政廳的政治人物都應該起而行，不要只會誇誇其談，逐步落實防疫 規定才是重開校園的唯一途徑。

伯納強調，洛杉磯學區早就準備好重開校園了，而且好幾個月前就做好準備了，但是學童的健康安全才是他們的最優先考量。舊金山地區之所以能夠恢復授課，是因為大家齊心合力將感染數降到最低。但是，洛杉磯的現實狀況就是，學生的健康安全沒有保障，因為洛杉磯地區還在紫色防疫等級之內，因此只能開放特殊需求的學生到校上課。

伯納更直言說：洛杉磯地區的新冠仍然猖獗，這不是學區造成的；在學生能夠安全上課之前，恢復牌房與室內購物也不是學區決定的；疫情仍然嚴重，卻減少新冠篩檢人數也不是學區決定的；沒有切確科學根據，就要求重開校園，也不是學區的決定；不讓學校老師優先接種更不是學區能夠決定的。