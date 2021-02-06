我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

議員促重開 洛學區：不受政治左右

編譯組／綜合報導
校園因防疫而空蕩，但洛聯合學區強硬回應政治不能左右校園安全。(洛聯合學區臉書)
校園因防疫而空蕩，但洛聯合學區強硬回應政治不能左右校園安全。(洛聯合學區臉書)

 

1500名南加兒科醫生3日呼籲在安全條件下重開校園，洛杉磯市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）4日隨即提案，要求市府律師研議如何能以法律行動強制校園重開，並要求議會下周針對重開校園、恢復面對面上課進行表決，藉此壓迫洛杉磯聯合學區（LAUSD）盡快恢復實體授課。

 

不過洛杉磯學區總監伯納（Austin Beutner）5日發表態度強硬的聲明反擊，強調「政治把戲無法左右校園安全」，而且「就是這類的惺惺作態才讓洛杉磯學區到現在都還只能封校」。伯納說，不管是沙加緬度或洛杉磯市政廳的政治人物都應該起而行，不要只會誇誇其談，逐步落實防疫規定才是重開校園的唯一途徑。

 

伯納強調，洛杉磯學區早就準備好重開校園了，而且好幾個月前就做好準備了，但是學童的健康安全才是他們的最優先考量。舊金山地區之所以能夠恢復授課，是因為大家齊心合力將感染數降到最低。但是，洛杉磯的現實狀況就是，學生的健康安全沒有保障，因為洛杉磯地區還在紫色防疫等級之內，因此只能開放特殊需求的學生到校上課。

 

伯納更直言說：洛杉磯地區的新冠仍然猖獗，這不是學區造成的；在學生能夠安全上課之前，恢復牌房與室內購物也不是學區決定的；疫情仍然嚴重，卻減少新冠篩檢人數也不是學區決定的；沒有切確科學根據，就要求重開校園，也不是學區的決定；不讓學校老師優先接種更不是學區能夠決定的。

 

洛杉磯 學區 防疫

上一則

金城銀行高利定存 慶羅蘭岡分行開幕

下一則

變種病株加州全美第二多 集中在洛杉磯等五縣

延伸閱讀

費城教師工會下周拒返校 市府祭懲處

費城教師工會下周拒返校 市府祭懲處
打擊人口販子 洛縣1周逮145人

打擊人口販子 洛縣1周逮145人
金山家長聯名 要求重啟校園 布里德致辭哽咽：這都是大人的責任

金山家長聯名 要求重啟校園 布里德致辭哽咽：這都是大人的責任
振興美國經濟 推進種族平等

振興美國經濟 推進種族平等

洛杉磯豪宅市場火熱 推動房價創新高

洛杉磯豪宅市場火熱 推動房價創新高
金山家長忍無可忍 聯名要求重啟校園

金山家長忍無可忍 聯名要求重啟校園

熱門新聞

黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15
「The Plaza Irvine」社區為住商混合高樓，社區共有202個單位。（谷歌截圖）

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

2021-01-29 02:20
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不過這些每房面積只有64平方呎的迷你鋁皮屋，單一造價高達13萬元。（記者楊青／攝影）

遊民屋也豪奢！64平方呎空間 造價竟要13萬

2021-02-03 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕