長堤港請命：讓碼頭工人優先接種疫苗

長堤港執行長呼籲碼頭工人優先接種。（CBS）

長堤 港執行長柯德洛（Mario Cordero）4日發表年度「港情報告」（State of the Port），不過他雖然強調營運狀況蒸蒸日上，但呼籲應該讓碼頭工人優先接種，以免影響港口運作與經濟活動。

CBSLA報導，當地選出的聯邦眾議員 巴拉甘（Nanette Diaz Barragán）與勞恩塔爾（Alan Lowenthal）表示，截至1月中，長堤港工作人員篩檢新冠的陽性比率高達71%。洛杉磯與長堤兩大港口共有694名碼頭工人確診，並有12人因此死亡。

長堤港的吞吐量連續四個月打破紀錄，2020年第四季更成為開港109年以來最活躍的一季。長堤港去年裝卸量達到811萬3315個標準貨櫃（TEU）。

柯德洛說，碼頭工人就算在新冠威脅下，仍然每天到班工作，只有他們堅守崗位才能讓經濟繼續運轉。他強調，如果沒有這些男男女女的努力，冒著健康風險繼續工作，港口貨物吞吐量就不可能維持高點。

柯德洛指出，正當全國都面臨史無前例的疫病之際，美國 經濟更得靠國際貿易維持，而碼頭工人在過去一年裡，既面對疫情，又面對貨運量大增，雖然不斷有人確診，但還是不放棄。