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治療新冠用藥 華醫關志偉提供臨床經驗

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯縣南加大醫院內科醫師關志偉。（關志偉提供）
洛杉磯縣南加大醫院內科醫師關志偉。（關志偉提供）

新冠肺炎疫情在美爆發距今已近一年。隨著對該流行病的了解以及在診治新冠病人過程中累積的經驗，新冠肺炎療法也在不斷精進。洛杉磯縣南加州大學醫療中心（LAC+USC Medical Center）華裔醫師關志偉（Dr. Wilson Kwan）3日接受本報專訪，講述目前洛縣醫院對新冠病人的主要治療方式。

關志偉是洛杉磯縣南加大醫院內科醫師（physician），同時也在接受心臟科專業的學習。關志偉表示，目前醫院最常用的一種藥是地塞米松（Dexamethasone），這是一種消炎藥。有研究表明，該藥對治療新冠肺炎病人最有效。符合資格的病人，例如血氧低到一定程度即可使用。另一種常用藥就是瑞德西韋（remdesivir），主要是抗病毒藥。還有其他幫助病人產生抗體的藥，要看每個病人的具體情況，再決定用藥。

關志偉說，對於病得很重的人，就要用人工心肺（ECMO），這是最高級的一種機器和治療法。但是這種機器的數量很有限。他所工作的醫院天天都會使用。此外還有呼吸機、洗肺機等設備，也常用於新冠肺炎的治療。

「我們現在對冠狀病毒的了解增加很多，現在可以很好地治療」關志偉強調，儘管如此，但目前洛縣新冠肺炎病人數仍很多，如果病人再增加，醫院設備無法承擔那麼多病人，有再先進的機器和療法也沒用。尤其是ICU病房，需要專門的ICU醫護人員照顧，但是目前人手很缺，不少護士都被派去其他公立醫院幫忙。

雖然目前加州取消居家避疫令，但關志偉建議民眾盡量不要參加聚會、勤洗手並戴好口罩。他說，從醫護人員來看，自然是要安全第一，但是商家也要做生意，生存下去，因此如何做好雙方平衡很重要。

此外，關志偉鼓勵有條件的民眾盡快預約打疫苗。需要注意新冠肺炎康復者，要等90天再打疫苗。目前證實疫苗對老年人是安全的，對藥物常有過敏反應的民眾，請事先諮詢醫生。

關志偉說，他沒有聽過有嚴重副作用的案例，目前較常見的副作用主要為腰酸背痛，發燒、無力等。他建議家中常備泰諾，服下可以緩解上述症狀。他還提醒民眾打完疫苗至少在場休息15分鐘，沒有大的反應再離開。

洛杉磯縣南加大醫院內科醫師關志偉。（關志偉提供）
洛杉磯縣南加大醫院內科醫師關志偉。（關志偉提供）

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