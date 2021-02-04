洛縣現英國變種病毒第3例 勿群聚看超級盃

洛杉磯縣公共衛生局3日公布新增256例死亡，和5189例確診新冠病例，其中包括出現了第三例最早在英國發現的B.1.1.7新冠變異毒株。當局呼籲民眾不要聚在一起看超級盃。

公衛局表示，B.1.1.7變種在洛縣 出現，意味著病毒傳播更容易發生，居民和企業須更嚴格地實施和遵循所有公衛安全措施，包括戴口罩、保持距離和洗手。

另外由於超級盃將到來，公衛局再次警告過去多次節假日聚會的悲慘後果。每個假期、重大體育賽事之後的幾周，病例、住院和死亡數都增加。公衛局建議居民享受超級盃，並在家中和家人一起加油打氣，可以與朋友保持聯繫，但不是與家庭以外的人聚在一起觀看超級盃。

洛縣目前的檢出陽性率高達11.3%，目前有5165名新冠患者住院，其中27％在加護病房中，洛縣仍處於加州 的疫情分級中，限制性最強的紫色階層。

在3日報告的256例新增死亡中，有69例死亡的患者年齡在80歲以上，有92例死亡的患者在65至79歲之間，有51例死亡的年齡在50至64歲之間，有24例死亡的年齡介於30至49歲之間。長堤 市報告了13人死亡，巴沙迪那市報告了七人死亡。