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1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

洛縣過去一個多月染疫死亡人數 幾等於去年8個月總和

記者謝雨珊╱綜合報導
光是過去一個多月，洛縣就有超過7000人因染疫而死。（Getty Images)
光是過去一個多月，洛縣就有超過7000人因染疫而死。（Getty Images)

洛縣公共衛生局公布，2日新增3763例新冠確診病例，205例染疫死亡。染疫住院有5259人，其中27%進入重症病房。洛縣截至2日止，共累積超過1萬7000人染疫死亡。光是過去一個多月，就有超過7000人因染疫而死，跟去年2月至10月加起來的總累積死亡人數差不多，疫情一度嚴重走高。

洛縣死亡人數激增，每日新增確診人數卻稍有減緩，2日新增確診人數比1月初平均每日新增超過1萬人減少。不過每日新增的確診病例仍比去年9月多。當時平均每日確診病例低於1000人。染疫住院人數也稍微下降。

州政府衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，加州整體的確診率正在下降，但仍「不夠低」。包括洛杉磯縣等多縣目前在回歸四級重啟經濟中最嚴重的一級（紫色）邊緣徘徊。若只算人口數及確診率，洛縣目前每10萬居民中有七名居民確診，倘若將洛縣接受檢測人數總數也納入計算，每10萬居民則有38.7名居民確診。按照此項數據，洛縣不符合進入紫色階級。

多位衛生局政府官員樂觀看待疫情走向趨緩，但仍不敢掉以輕心。隨著超級盃球季及農曆春節的到來，加利警告大眾，繼續遵照州政府及地方政府的防疫指南。疫情未來走向如何，完全取決於大眾平日是否配合政策。

針對洛縣居民施打疫苗的進展，洛縣政府官員指出，截至上周止，洛縣已獲取99萬1375劑疫苗，其中79萬0902劑疫苗已登記註冊。各大疫苗施打中心的疫苗施打數量不一，但各大中心每周平均施打14萬劑疫苗。近期陸續抵達的疫苗多數將留給民眾施打第二劑使用。一直到2月19日，已有8萬5000多名預約註冊名額，等待排隊施打第二劑。

加州政府衛生廳廳長加利說，加州整體的確診率正在下降，但仍「不夠低」。（線上截圖）
加州政府衛生廳廳長加利說，加州整體的確診率正在下降，但仍「不夠低」。（線上截圖）

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