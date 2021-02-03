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河濱、聖伯納汀諾縣 確診均破27.5萬例

記者啟鉻／綜合報導
聖伯納汀諾縣San Antonio 地區醫療中心醫護在接種疫苗。（醫院官方臉書）
聖伯納汀諾縣San Antonio 地區醫療中心醫護在接種疫苗。（醫院官方臉書）

截至2日，南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣新冠感染者數量均突破27萬5000例，死亡數以河濱縣較多超過3200例，是聖伯納汀諾縣死亡數近兩倍。不過從內陸兩縣疫情進展看，隨接種疫苗居民不斷增加，嚴峻形勢持續趨緩。河濱縣多個公立圖書館擬於2月8日在嚴格避疫措施下，重新開放。目前兩縣疫情仍處於最嚴重的紫色級別。

據兩縣公共衛生局資訊，河濱縣確診新冠肺炎感染者27萬6931例，死亡3251例，目前入院病患954例，其中加護病房254例。聖伯納汀諾縣確診感染者27萬5076例，死亡1856例，入院病患1036例，ICU重症病人256例，兩縣入院病患及ICU病例較比一周前均呈下降趨勢。

另據2日公共衛生單位透露，隨著河濱縣施打新冠肺炎疫苗者逐漸增多，州府用於衡量區域疫情程度的三個主要指標，包括感染率、陽性比例及公共衛生健康指標等，自上周開始均有所改善，即使目前該縣在感染率、檢測陽性比例方面都呈高位。聖伯納汀諾縣以上指標也有較大進展，令當地官員對疫情趨緩增加信心。

擬於2月8日重新開放的河濱縣多個公共圖書館，出於避疫需要，將限制進入的讀者人數，同時限定停留時間為一個小時，且室內所有人員均需戴口罩，保持社交距離。同時圖書館恢復正常開放時間，也提供數字及路邊服務，在所有服務區間提供酒精消毒液。

據公衛局資訊，河濱縣目前收到新冠疫苗逾20萬劑，已經施打逾18萬劑。聖伯納汀諾縣已經有逾10萬人接種了第一劑疫苗，有逾6萬人完成第二劑疫苗接種。

疫苗 疫情 圖書館

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