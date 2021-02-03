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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

網上公布接種卡？ 當心詐騙集團盜個資

編譯組／綜合報導 
科羅拉多州一名醫護人員出示她的接種登記卡，但相關個資已經遮掩。（CNBC）
科羅拉多州一名醫護人員出示她的接種登記卡，但相關個資已經遮掩。（CNBC）

許多人完成新冠疫苗接種後，都忍不住在社交媒體上驕傲地公開自己的接種紀錄。雖然聯邦疾病管制中心（CDC）認為，告訴親朋好友「我接種了」，有助說服更多人接種。不過「插隊」接種可能引發反感，而且優良商業局（BBB）更警告，如果未經處理直接貼出接種卡，而且開放所有人都可以看到貼文，往往會成為詐騙集團的下手對象，反招致不良後果。 

CDC認為，民眾願意公開自己接種疫苗的訊息，確實能讓更多人改變心意排隊接種。不過西北大學（Northwestern University）的學者Steven Thrasher與馬里蘭大學（University of Maryland）的學者Zoe McLaren卻提醒，由於疫苗還不普及，因此太早公開已經接種的消息，可能引發反感，還不如貼文說，「我等不及想要接種了」。 

BBB警告，很多民眾都是直接將接種卡拍照上傳，上面登載的個人資料反而成為有心人鎖定目標。BBB指出，很多人直接將疫苗卡拍照後上傳，卻未遮去個人全名與出生日期，這些都可能讓不法分子利用，假冒個資另製假的接種卡牟利。BBB強調，最好是拍攝接種畫面或已經接種貼紙，公開到社交媒體上；就算真的要公開接種卡，除了隱去敏感個資外，還應該調整隱私設定，只讓好友能夠看到。 

疫苗 個資 詐騙集團

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