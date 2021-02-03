我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

加州1月1.5萬人染疫亡 創單月新高 洛縣逾6400例死亡

【洛杉磯訊】
年長者接種疫苗。（蘇麗絲臉書截圖）
年長者接種疫苗。（蘇麗絲臉書截圖）

加州新冠肺炎疫情開始以來，1月創下單月死亡數最多紀錄，近1萬5000例死亡。同時此時新冠肺炎疫苗正在緊鑼密鼓的接種，地區居家避疫令也解除，似乎疫情正在趨緩方向發展。

人口稠密的洛杉磯縣是遭疫情重創地區，1月有新冠感染者逾6400例死亡，5200例病患在醫院治療。橙縣（Orange County ）死亡47例，1300例入院。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）尚有1000例住院，17例死亡。河濱縣（Riverside County ）死亡17例，1000例入院。范杜拉縣（Ventura County）20人死亡，300例入院治療。以上各縣新冠入院病患數及死亡數，均為1月間的統計數據。

即使不是人口稠密的聖伯納汀諾縣的Apple Valley，當地一家Providence St. Mary醫療中心，因為患者過多，病床有限，在1月27日，部分病人不得不在走廊就醫。該醫院在高峰時提供170名新冠肺炎感染者入院治療。但近期有所下降，入院患者有87人。由於加州當地已經出現新冠肺炎變種病毒，也增加了民眾的擔心感染恐慌。

1月間雖然加州創下新冠肺炎感染者單月死亡最高紀錄。但同時州長紐森解除地區居家避疫令，允許餐廳提供室外就餐，商家增加室內容納人數。接種疫苗對象並開始提供給易遭受病毒感染的65歲及以上年長者。

但由於疫苗供應緊張，接種速度明顯緩慢。因此公共衛生官員提醒，民眾應繼續保持社交距離、戴口罩及避免群聚，即使已經接種過疫苗的人士，也應注意做好各項避疫措施。

新冠肺炎 疫苗 加州

上一則

爾灣超市洗牌 H-Mart擴張版圖取代主流超市

下一則

洛縣過去一個多月染疫死亡人數 幾等於去年8個月總和

延伸閱讀

調查報告：聖昆汀監獄爆發疫情 加州懲教廳要負責

調查報告：聖昆汀監獄爆發疫情 加州懲教廳要負責
紐森重開學校受阻 教師工會抗拒：老師重返前須先接種疫苗

紐森重開學校受阻 教師工會抗拒：老師重返前須先接種疫苗
罷免紐森成案 逼近特別選舉門檻

罷免紐森成案 逼近特別選舉門檻
罷免紐森連署衝130萬 反對者批勞民傷財

罷免紐森連署衝130萬 反對者批勞民傷財
罷免紐森公投 可能不是兒戲

罷免紐森公投 可能不是兒戲
阿罕布拉學區 遠距課程延至2月26日

阿罕布拉學區 遠距課程延至2月26日

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀