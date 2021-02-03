加州1月1.5萬人染疫亡 創單月新高 洛縣逾6400例死亡

年長者接種疫苗。（蘇麗絲臉書截圖）

加州 自新冠肺炎 疫情開始以來，1月創下單月死亡數最多紀錄，近1萬5000例死亡。同時此時新冠肺炎疫苗 正在緊鑼密鼓的接種，地區居家避疫令也解除，似乎疫情正在趨緩方向發展。

人口稠密的洛杉磯縣是遭疫情重創地區，1月有新冠感染者逾6400例死亡，5200例病患在醫院治療。橙縣（Orange County ）死亡47例，1300例入院。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）尚有1000例住院，17例死亡。河濱縣（Riverside County ）死亡17例，1000例入院。范杜拉縣（Ventura County）20人死亡，300例入院治療。以上各縣新冠入院病患數及死亡數，均為1月間的統計數據。

即使不是人口稠密的聖伯納汀諾縣的Apple Valley，當地一家Providence St. Mary醫療中心，因為患者過多，病床有限，在1月27日，部分病人不得不在走廊就醫。該醫院在高峰時提供170名新冠肺炎感染者入院治療。但近期有所下降，入院患者有87人。由於加州當地已經出現新冠肺炎變種病毒，也增加了民眾的擔心感染恐慌。

1月間雖然加州創下新冠肺炎感染者單月死亡最高紀錄。但同時州長紐森解除地區居家避疫令，允許餐廳提供室外就餐，商家增加室內容納人數。接種疫苗對象並開始提供給易遭受病毒感染的65歲及以上年長者。

但由於疫苗供應緊張，接種速度明顯緩慢。因此公共衛生官員提醒，民眾應繼續保持社交距離、戴口罩及避免群聚，即使已經接種過疫苗的人士，也應注意做好各項避疫措施。