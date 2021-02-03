橙縣零確診養老院 開心打疫苗

約巴林達一間養老機構的住民開心接種疫苗。（ABC）

橙縣約巴林達（Yorba Linda）的養老機構Eastern Star Senior Living Community一日歡喜迎接疫苗 接種，因為該社區自疫情 爆發以來保持「零感染」，現在更多了一道防護措施。

在加州 眾多長期照護機構爆發大規模感染案例之際，Eastern Star Senior Living Community的零感染紀錄十分不容易，主因是自從去年7月起，該機構就不允許訪客進入。施打疫苗之後，住民與恢復外界的人際接觸又近了一步。

ABC 7報導，機構的員工與住民在接種時都顯得相當開心，因為他們自從去年3月疫情爆發以來，就保持零確診的好紀錄，現在更有了疫苗的多一層保護，大夥們甚至合力敲碎皮納塔（piñata）以為慶祝。

35名住民之一的Rosalee Becker甚至開心地說，她還因為太開心偷偷多敲打了幾下，而且「打針真的太好了，不痛，啥事都沒」。Eastern Star Senior Living Community的接種工作是由CVS與Walgreens藥房聯手負責。