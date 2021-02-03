我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

橙縣零確診養老院 開心打疫苗

編譯組／綜合報導 
約巴林達一間養老機構的住民開心接種疫苗。（ABC）
約巴林達一間養老機構的住民開心接種疫苗。（ABC）

橙縣約巴林達（Yorba Linda）的養老機構Eastern Star Senior Living Community一日歡喜迎接疫苗接種，因為該社區自疫情爆發以來保持「零感染」，現在更多了一道防護措施。 

加州眾多長期照護機構爆發大規模感染案例之際，Eastern Star Senior Living Community的零感染紀錄十分不容易，主因是自從去年7月起，該機構就不允許訪客進入。施打疫苗之後，住民與恢復外界的人際接觸又近了一步。

ABC 7報導，機構的員工與住民在接種時都顯得相當開心，因為他們自從去年3月疫情爆發以來，就保持零確診的好紀錄，現在更有了疫苗的多一層保護，大夥們甚至合力敲碎皮納塔（piñata）以為慶祝。 

35名住民之一的Rosalee Becker甚至開心地說，她還因為太開心偷偷多敲打了幾下，而且「打針真的太好了，不痛，啥事都沒」。Eastern Star Senior Living Community的接種工作是由CVS與Walgreens藥房聯手負責。 

疫苗 疫情 加州

上一則

用新冠紓困金買GameStop股票 醫院職工喜賺4萬元

下一則

爾灣超市洗牌 H-Mart擴張版圖取代主流超市

延伸閱讀

富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策

富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策
珍芳達欣喜打疫苗 奧莉維亞紐頓強拒絕接種

珍芳達欣喜打疫苗 奧莉維亞紐頓強拒絕接種
2•2起滿75歲可預約打疫苗 昆市設中文熱線

2•2起滿75歲可預約打疫苗 昆市設中文熱線

橙縣華商獎學金 大學4年2萬元 3/16報名截止

橙縣華商獎學金 大學4年2萬元 3/16報名截止
橙縣累計26療養院、37安養院爆發疫情

橙縣累計26療養院、37安養院爆發疫情
橙縣累計26療養院、37安養院爆發疫情

橙縣累計26療養院、37安養院爆發疫情

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀