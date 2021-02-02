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洛縣庫存疫苗八成已施打 疫苗不足是最大困難

【洛杉磯訊】
洛縣道奇球場疫苗接種中心。（洛縣政府推特）
洛縣道奇球場疫苗接種中心。（洛縣政府推特）

洛杉磯縣疫苗注射進度一直被人詬病，洛縣政府官員1日稱，洛縣疫苗接種進度，已經超過不少其他大的縣市。洛縣目前最大的困難，是沒有取得足夠的疫苗。

截至1月末，洛縣有7.9%的人至少接種一針疫苗。洛縣疫苗庫存中的79.8%已經使用。洛縣公共衛生局長費若表示，洛縣截至上周接到疫苗99萬1375劑，已打79萬902劑。洛縣比美國其他高人口密度的縣、市注射更多疫苗，但她同時表示，疫苗分配數額的限制，拖慢疫苗接種進程。洛縣目前平均每周能分配到14萬劑疫苗。

費若說，2月19日之前，有8萬5000人預約第二針疫苗注射，目前最大的挑戰，是沒有充足的疫苗。她期待3月疫苗供應會更充足。

另方面，洛縣疫情正在好轉。費若表示，目前每天新增病例數與1月初相比，下降67%。但仍是去年9月的五倍之多。每日住院人數與1月初相比下降30%，日死亡人數下降33%。

費若表示，去年12月到今年1月，日均死亡人數上升1400%，「我們還沒有從悲劇中脫身」。洛縣1日新增85例死亡病例，4223例確診病例。目前洛縣有累積死亡病例1萬6854人，累積確診112萬895人。

洛縣1日有新冠住院病患5259人，其中1415人需入住ICU。在1月初時，日平均住院人數為8000人。費若提醒民眾，在7日「超級盃」體育賽事來臨之際，不要聚眾觀看比賽。她說，變種病毒已經在洛縣社區傳播，不應該有人舉辦聚會，創造病毒傳播的風險。

洛縣縣政委員蘇麗斯（Hilda Solis）表示，即使洛縣拿到的疫苗數有限，但已經為許多脆弱人士注射疫苗。她說，「事實上，洛縣比伊利諾伊州Cook縣、德州Harris縣接種率都高。這兩個縣分別是在洛縣之後，美國人口第二、第三多的縣。」

洛縣 疫苗 美國

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