州政府疫苗網站 有中文指南更方便

加州政府推出網站向民眾普及新冠疫苗知識有中文頁面。（網頁截圖）

加州 政府為向加州居民普及新冠疫苗 接種知識，譬如了解接種疫苗的好處、疫苗接種計畫等，特別推出疫苗網站，首頁面可選擇中文閱覽。同時還可以註冊接收新冠疫苗接種通知、了解自己是否符合條件等。

州政府介紹，疫苗是終結新冠疫情的最重要工具之一，州政府正在設定疫苗接種順序，以便為所有想接種疫苗的民眾公平分配。加州有望在2021年夏季之前獲得足夠的疫苗供應量，為大多數加州民眾施打。

根據網站顯示，目前「正在進行」的是第1A階段，接種對象約300萬人包括醫護人員、長期護理機構居住者。而1B階段第一梯次顯示「已經到來」，包括年滿65歲及以上人士，在工作中有病毒接觸風險的行業人士包括教育與托兒、緊急服務、糧食與農業。

網站首頁下方還會公布疫苗接種情況圖，顯示各個縣施打的疫苗總計數，以及顯示分配給接種及施打疫苗的實體機構或合作夥伴的疫苗數量，該圖表每日更新一次，旨在向所有加州民眾公開疫苗數據。

網站上還有民眾關心的問答，譬如疫苗接種規畫、接種疫苗、接種疫苗後的注意事項、疫苗接種限制、疫苗選擇及有效性，以及最新消息。

目前加州民眾均可在網站：myturn.ca.gov註冊，查看是否輪到接種新冠疫苗。如果目前不符合資格但可以先註冊，以後輪到接種時會收到通知。另外網站上還提到，洛杉磯縣和聖地牙哥縣的醫護人員及65歲以上人士，可以在myturn.ca.gov立即預約接種疫苗，而其他縣市居民網上預約時間表之後公布。

另外針對民眾詢問接種疫苗後，是否仍需戴口罩以及是否可以走親訪友無健康風險？網站上有中文指南表示，目前尚不清楚新冠疫苗在真實條件下能提供何種程度的保護，但對每個人而言，使用所有可用的工具阻止病毒傳播非常重要，譬如戴口罩、勤洗手、保持社交距離 等衛生指令。即使在接種疫苗後，接種者仍有可能感染病毒，因此仍建議盡量留在家中。詳情可查看：https://covid19.ca.gov/zh-hans/vaccines/。