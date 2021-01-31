我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

州政府疫苗網站 有中文指南更方便

記者王全秀子╱洛杉磯報導
加州政府推出網站向民眾普及新冠疫苗知識有中文頁面。（網頁截圖）
加州政府推出網站向民眾普及新冠疫苗知識有中文頁面。（網頁截圖）

加州政府為向加州居民普及新冠疫苗接種知識，譬如了解接種疫苗的好處、疫苗接種計畫等，特別推出疫苗網站，首頁面可選擇中文閱覽。同時還可以註冊接收新冠疫苗接種通知、了解自己是否符合條件等。

州政府介紹，疫苗是終結新冠疫情的最重要工具之一，州政府正在設定疫苗接種順序，以便為所有想接種疫苗的民眾公平分配。加州有望在2021年夏季之前獲得足夠的疫苗供應量，為大多數加州民眾施打。

根據網站顯示，目前「正在進行」的是第1A階段，接種對象約300萬人包括醫護人員、長期護理機構居住者。而1B階段第一梯次顯示「已經到來」，包括年滿65歲及以上人士，在工作中有病毒接觸風險的行業人士包括教育與托兒、緊急服務、糧食與農業。

網站首頁下方還會公布疫苗接種情況圖，顯示各個縣施打的疫苗總計數，以及顯示分配給接種及施打疫苗的實體機構或合作夥伴的疫苗數量，該圖表每日更新一次，旨在向所有加州民眾公開疫苗數據。

網站上還有民眾關心的問答，譬如疫苗接種規畫、接種疫苗、接種疫苗後的注意事項、疫苗接種限制、疫苗選擇及有效性，以及最新消息。

目前加州民眾均可在網站：myturn.ca.gov註冊，查看是否輪到接種新冠疫苗。如果目前不符合資格但可以先註冊，以後輪到接種時會收到通知。另外網站上還提到，洛杉磯縣和聖地牙哥縣的醫護人員及65歲以上人士，可以在myturn.ca.gov立即預約接種疫苗，而其他縣市居民網上預約時間表之後公布。

另外針對民眾詢問接種疫苗後，是否仍需戴口罩以及是否可以走親訪友無健康風險？網站上有中文指南表示，目前尚不清楚新冠疫苗在真實條件下能提供何種程度的保護，但對每個人而言，使用所有可用的工具阻止病毒傳播非常重要，譬如戴口罩、勤洗手、保持社交距離等衛生指令。即使在接種疫苗後，接種者仍有可能感染病毒，因此仍建議盡量留在家中。詳情可查看：https://covid19.ca.gov/zh-hans/vaccines/。

疫苗 加州 社交距離

上一則

大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託

下一則

圓夢親子樂團 早鳥優惠報名

延伸閱讀

英美需求難應付…歐盟限制出口 AZ疫苗交貨台灣卡關

英美需求難應付…歐盟限制出口 AZ疫苗交貨台灣卡關

跟疫苗卡自拍上傳社群媒體 小心洩露個人信息

跟疫苗卡自拍上傳社群媒體 小心洩露個人信息

洛縣開放下周疫苗預約並可登記第二劑

洛縣開放下周疫苗預約並可登記第二劑
保衛戰啟動！歐盟：疫苗出口 3月底前需獲核准

保衛戰啟動！歐盟：疫苗出口 3月底前需獲核准

嬌生疫苗只要打1劑 效力達66% 抗重症更佳

嬌生疫苗只要打1劑 效力達66% 抗重症更佳
買疫苗一波三折 陳時中：台灣「開打」一定比別人晚

買疫苗一波三折 陳時中：台灣「開打」一定比別人晚

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇