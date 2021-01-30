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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

加州補貼房租 房客拿錢依舊不繳租 房東無奈

記者啟鉻／洛杉磯報導
內陸物業管理者表示，在拖欠租金房客中華人很少。（檔案照）
內陸物業管理者表示，在拖欠租金房客中華人很少。（檔案照）

加州州長紐森（Gavin Newsom）29日簽署緊急法案，延長禁止驅逐房客令至6月30日，並提供低收入房客租金補助。該項法案對因疫情導致財務困擾的房客、房東是個好消息。不過有華人物業管理者表示，這項措施仍缺乏全面考慮；也有華人房客稱並未感受到有多大幫助。

州長紐森簽署這項緊急法案，可以防止房東將在6月前支付租金至少25%、並有證明因新冠肺炎疫情導致財務困難的房客驅逐出去。同時這項法案包括租金援助，自聯邦抒困撥款中，提供26億元作為租金補貼，可以幫助2020年4月以來低收入逾期未交租金的房客。這些法案由加州眾議員邱信福於2020年末前提出，要求緊急立法，避免在疫情中有更多房客流落街頭。

華人物業管理者溫貴芃表示，即使政府有房客租金補貼，但房客執意拖欠房租，作為房東也毫無辦法。她說，在她管理的出租宅中，有的房客自2020年6月就拖欠部分房租至今，每個月只交數百元，而每月房租應交2500元。房客獲得政府紓困金，但他們並沒有拿這筆錢交房租。同時即使他們申請了政府房租補貼，假如依舊不支付全部房租怎麼辦？作為房東也不大願意在疫情中去打官司。

她希望政府應作一個全盤考量，能促使房東與房客簽訂一個特殊合約，即房客保證在疫情恢復正常時，補足拖欠房租，房東也願意在房客補足房租後，提供房客租金優惠。溫貴芃說，有的房客拖欠房租，將欠房租部分積攢後一走了之，最終還是房東要承受損失。

華人房客孟先生說，他租住公寓20多年，房東一直在租金方面很優惠，每月租金比其它地方低不少。每個月交租金不成問題，所以對州長的緊急法案沒有什麼感覺。還有華人房客表示，所謂緊急法案對華人房客沒有太大吸引力，因為多數華人房客都能每月按時繳納租金，即使拖欠租金，也很快就補交了。認為拖欠租金情況發生在拉丁裔、白人或非裔房客較多。華裔二房東吳女士表示，她作為二房東，不知政府租金補貼計畫是否適合她的房客，因為有的房客已經拖欠房租幾個月了。

內陸物業管理者周女士表示，在拖欠租金房客中華人很少。一些其他族裔房客即使接到多次催繳租金通知，根本不理，而有一大堆理由。她表示，有的房客不是沒有錢，但就是不肯交房租。有的貌似收入低，在申請補助方面就有可能造假，最終拖欠的租金由政府買單。

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