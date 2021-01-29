發燒不再是判斷標準 突喘不上氣？ 恐染上新冠

血氧儀檢測很重要。（網路圖片）

疫情 橫行的今天，生活中的我們如何判別自己是否得了新冠肺炎 ？新冠肺炎的症狀多種多樣，並與普通流感症狀近似，卻又因人而異。有專家表示，量體溫已經不能成為判斷是否有新冠肺炎的標準。

流行病專家黃重德28日在聖瑪利諾華人協會舉辦的線上講座談到，目前醫院收治的新冠肺炎病人，只有20%就診時有發燒症狀。很多新冠肺炎病人住院時已經沒有了發燒症狀。發燒症狀在感染新冠期間，只會持續一兩天的時間。

黃重德說，不少病人在感染初期主要症狀是氣喘、身體疲憊，而氣喘是新冠病人的主要問題之一。很多病人臨終前就是因為肺功能下降，氣喘要靠呼吸機，最後呼吸衰竭死亡。他提醒民眾，如果有天感覺喘不上氣，一定要特別注意。有數據統計，100個新冠病人中，78%有氣喘，90%有疲倦，60%有發燒症狀。

針對量體溫已經不能作為判斷新冠肺炎的標準，什麼才可以？許多新冠肺炎患者可能沒有任何症狀，但是肺部已經被病毒感染，發生氣喘，這是很危險的。對此，黃重德建議民眾家中備有指尖血氧儀，實時監測血氧濃度。原理是肺部感染會導致血氧降低。他說，在休息時，血氧濃度在90以下就要趕緊找醫生，運動時的標準為70以下。

新冠肺炎之所以是個「麻煩」的流行病，就是因為其在潛伏期就具有傳染力。相比SARS病人在發熱後12至24小時才具有傳染力，新冠肺炎在病人有症狀前兩天至症狀消失一周後都有傳染能力。因此很難得到控制。

黃重德說，政府倡導戴口罩，其實更應該強調保持社交距離的重要性。舉例來說，很多照料病人的護士，即使全天戴口罩，很多護士仍被感染。經過他的統計，南加四個醫院，六個月期間的醫護感染人數，護士感染得最多，只有兩個醫生感染，醫院事務人員無人感染，因此近距離接觸病人是染疫主因。他說，戴口罩有用，但是保持社交距離更重要。

對於近期加州州長取消居家避疫 令，他表示在疫情沒有明顯被控制住時，取消居家避疫令人擔憂。但是居家避疫令的控制疫情效果也不理想。居家避疫，民眾都聚集在家中、室內，如果有年輕人出門社交，感染病毒，剛好帶回家感染一家人。目前最大的感染源就是家庭成員之間的互相感染，其次是療養院等機構。