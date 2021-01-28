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華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

疫苗1、2劑如何接種 洛縣洛市官網可查詢

 編譯組／綜合報導 

洛杉磯縣與市對於居民疫苗接種方式的說明，常常讓人昏頭轉向，洛杉磯時報特別整理了第一、第二劑疫苗應該如何接種的資訊以供參考： 

第一劑：一般民眾的第一劑疫苗，應該透過網路或電話預約。目前的接種對象仍限於第一線醫護，或65歲以上的長者，但是資格不符的民眾仍可至縣府網站訂閱電子報，以便接收最新資訊。 

洛縣部分可透過加州的myturn.ca.gov網上預約，或是在周一至周五上午8時至晚間8時，與六日的上午8時至下午5時之間，撥打833- 422-4255進行預約。 但這個網站至27日傍晚，點進去之後內容仍是一片空白。

洛市的部分則略為不同，洛縣居民除了可以上洛縣公衛局網站VaccinateLACounty.com預約，或在上午8時至晚間8時30分撥打833- 540-0473預約，也可透過Carbon Health的網站（carbonhealth.com/covid-19-vaccines）預約。 

第二劑：政府管理的接種場所，將自動安排第二劑接種時間。 

洛縣公衛局在推特上表示，在縣立大型場地接種的民眾，第一劑疫苗接種後，就會自動被排進21天後的第二劑接種名單，然後在同一地點接種第二劑。 

負責洛市接種的Carbon Health同樣表示，由市府安排進行第一劑接種的民眾，將會自動被排進第二劑的時程，並會在第二劑接種之前收到通知。如果排定的時間無法前往，也可以選在前後四天內接種。

洛縣 疫苗 洛杉磯

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